Wymagania sprzętowe Avatar: Frontiers of Pandora PC. Ubisoft kolejnym studiem, który zaleca korzystanie z DLSS lub FSR 2

Kilka dni temu na rynku zadebiutował Alan Wake 2, który odznacza się wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Jeszcze przed premierą zrobiło się głośno o tym, że studio Remedy zaleca korzystanie z technik skalowania rozdzielczości, tj. NVIDIA DLSS czy AMD FSR 2. Teraz poznaliśmy szczegóły kolejnej produkcji, planowanej na 2023 rok. Mowa o Avatar: Frontiers of Pandora od Ubisoftu. W tym wypadku twórcy również zalecają korzystanie z technik skalowania, choć same wymagania aż tak nie straszą jak przy wspomnianym Alan Wake 2.

Ubisoft opublikował oficjalne wymagania sprzętowe gry Avatar: Frontiers of Pandora. Podobnie jak w przypadku Alan Wake 2, także tutaj zalecane jest korzystanie z technik skalowania rozdzielczości.

We wszystkich wymaganiach sprzętowych zalecane jest korzystanie z technik skalowania rozdzielczości. Jako przykład podano AMD FSR 2 w trybach Quality lub Balanced (wszak gra jest tworzona we współpracy z AMD, więc to właśnie FSR 2 wysuwany jest jako numer jeden), jednak na zgodnych kartach graficznych można przyporządkować również inne techniki, tj. NVIDIA DLSS oraz Intel XeSS. Wiadomo, że gra otrzyma wsparcie również dla FSR 3 z Frame Generation (Fluid Motion Frames), ale nie wiemy czy DLSS w połączeniu z własnym FG również będzie dostępny.

Minimum Recommended Enthusiast Ultra Procesor AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7-12700K Karta graficzna AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070

Intel ARC A750 (ReBAR ON) AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 Pamięć RAM 16 GB Dual Channel 16 GB Dual Channel 16 GB Dual Channel 16 GB Dual Channel Miejsce na dysku 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 Detale gry 1920x1080

AMD FSR 2 Quality

Niskie detale, 30 FPS 1920x1080

AMD FSR 2 Quality

Wysokie detale, 60 FPS 2560x1440

AMD FSR 2 Quality

Wysokie detale, 60 FPS 3840x2160

AMD FSR 2 Balanced

Ultra detale, 60 FPS

Minimalne wymagania zakładają grę w skalowanej rozdzielczości Full HD (bazowe 720p), w niskich ustawieniach graficznych oraz w 30 klatkach na sekundę. Potrzebujemy tutaj m.in. takich kart jak AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce GTX 1070 oraz Intel ARC A750. Granie w wysokich detalach i w 60 klatkach na sekundę (ale również ze skalowaną rozdzielczością) wymaga już posiadania mocniejszych modeli kart: Radeon RX 6700 XT lub GeForce RTX 3060 Ti. Do gry w 1440p rekomendowane jest posiadanie Radeona RX 6800 XT lub GeForce'a RTX 3080 w wersji z 10 GB pamięci. Do skalowanej rozdzielczości 4K (z pomocą FSR 2 Balanced lub jego odpowiednikiem u NVIDII oraz Intela) zalecane są takie karty jak Radeon RX 7900 XTX oraz GeForce RTX 4080. Avatar: Frontiers of Pandora ma również całkiem solidne wymagania co do procesorów, gdzie dominują układy AMD Zen 3 oraz Intel Core 11. generacji i wzwyż.

Avatar: Frontiers of Pandora wykorzysta również Ray Tracing i w tym wypadku RT użyto do globalnego oświetlenia (Ray Traced Global Illumination), odbić oraz cieni. Gra zaoferuje również wbudowany benchmark, by móc sprawdzić możliwości swoich zestawów komputerowych. Nie zabraknie ponadto wsparcia dla monitorów ultrapanoramicznych. Premiera Avatar: Frontiers of Pandora odbędzie się 7 grudnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: Ubisoft