Avatar: Frontiers of Pandora z pokazem wersji PC. Będzie Ray Tracing, FSR 3 i obsługa wielordzeniowych procesorów

Ubisoft na ten rok ma zaplanowanych kilka dużych premier gier wideo. Już we wrześniu na rynek trafią wyścigi w postaci The Crew Motorfest, natomiast na początek października zaplanowano debiut Assassin's Creed Mirage, gdzie w skórze Basima będziemy przemierzać IX-wieczny Bagdad. Prawdopodobnie największą premierą Ubisoftu na ten rok będzie jednak Avatar: Frontiers of Pandora. Produkcja przygotowywana na bazie licencji od 20th Century Studios, tworzona jest z myślą o obecnej generacji sprzętu. Teraz Ubisoft uchylił rąbka tajemnicy co do komputerowej wersji tytułu. Czego możemy się spodziewać?

Ubisoft opublikował nowy zwiastun gry Avatar: Frontiers of Pandora, który skupia się na komputerowej wersji gry.

Avatar: Frontiers of Pandora może okazać się jedną z najładniejszych gier tego roku. Nowy zwiastun, koncentrujący się na komputerowej wersji, prezentuje wizualny przepych licznych miejscówek planety Pandora, które będziemy mogli eksplorować w wersji na PC. Ubisoft w materiale potwierdza, że wykorzystany został Ray Tracing. Śledzenie promieni użyto do ulepszenia odbić oraz cieni. Oprócz tego w celu zwiększenia wydajności, gracze otrzymają do dyspozycji technikę FSR 2 (nie ma obecnie informacji o pojawieniu się DLSS czy XeSS). Wiemy jednak z wcześniejszej prezentacji AMD, że Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma także najnowszą wersję FSR 3 z Fluid Motion Frames. Nie wiemy tylko, czy FSR 3 zdąży zadebiutować na premierę gry (7 grudnia 2023) czy też będzie dodany w późniejszym czasie.

O tym, że Avatar: Frontiers of Pandora był od początku tworzony z myślą o obecnej generacji, ma świadczyć również fakt wykorzystania potencjału wielordzeniowych procesorów. Wszak konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series korzystają z układu APU bazującego na 8 rdzeniach Zen 2 z obsługą 16 wątków i najwidoczniej Ubisoft zrobił z nich użytek. Kto wie, być może Avatar okaże się jedną z tych gier, które doskonale sprawdzą się w testach współczesnych procesorów. Gra zaoferuje ponadto wsparcie dla ultrapanoramicznych proporcji monitorów, technologii HDR czy zaoferuje nielimitowaną liczbę klatek na sekundę. W menu ustawień gry znajdziemy wiele różnych opcji graficznych, co w połączeniu z wbudowanym benchmarkiem, ma pozwolić na dostosowanie jakości wizualnej do posiadanego sprzętu.

Aktualizacja 26.08.2023, 11.00

Według informacji opublikowanej na stronie Ubisoftu, Avatar: Frontiers of Pandora w momencie premiery będzie również obsługiwał technikę NVIDIA DLSS.

Źródło: Ubisoft