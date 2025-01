Avatar: Frontiers of Pandora - Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki oraz datę oficjalnej premiery

Tworzona od 2009 roku przez Jamesa Camerona seria filmów Sci-Fi Avatar cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Nic dziwnego, że na ich podstawie postanowiono stworzyć również growe adaptacje. I choć pierwsza z nich, która powstała w tym samym roku, co pojawienie się filmu na ekranach kin nie była zbytnio udana, to mamy spore podstawy twierdzić, że nadchodząca gra Avatar: Frontiers of Pandora będzie prezentować sobą dużo wyższy poziom.

Na wydarzeniu Ubisoft Forward 2023 zostały zaprezentowane pierwsze fragmenty gameplayu gry Avatar: Frontiers of Pandora. Wraz z ogłoszeniem daty premiery umożliwiono także zakup tytułu w przedsprzedaży.

Dla przypomnienia: pierwsza gra pt. Avatar: The Game, w której za produkcję odpowiadała firma Ubisoft, należała do dość miernych tytułów. Świadczy o tym choćby średni procent pozytywnych opinii, który na Metacritic plasuje się na poziomie 59%. Natomiast powstająca (choć dosyć opóźniona) tytułowa gra Avatar: Frontiers of Pandora ma spore szanse okazać się dużo lepsza od swojej poprzedniczki. W zaprezentowanym materiale wideo możemy zobaczyć barwną oprawę wizualną, która stoi na całkiem przyzwoitym poziomie. Jednak dowiadujemy się z niego dużo więcej: będziemy mieli do czynienia z grą z otwartym światem, który zwiedzimy z widoku pierwszej osoby. Ukazana została spora różnorodność biomów, a także całkiem nowe obszary świata Pandory. Dostępna będzie zarówno walka wręcz, jak i z dystansu (wiele rodzajów broni). Na widok z trzeciej osoby możemy liczyć podczas lotu na Ikranie (Zmora Górska), którego będziemy w stanie personalizować.

Co ciekawe, zdecydowano się również na zaimplementowanie systemu craftingu, dzięki czemu będziemy mogli ulepszać broń lub tworzyć posiłki, które nas szybciej zregenerują. Dostępne będzie też drzewko umiejętności. Kampanie rozegramy w pojedynkę lub przez sieć z drugą osobą. Za produkcję tym razem odpowiadać będzie szwedzkie studio Massive Entertainment, znane z takich gier jak Assassin's Creed: Revelations czy Far Cry 3. Data premiery została ustalona na 7 grudnia bieżącego roku. Gra zadebiutuje na konsolach nowej generacji, a więc Xbox Series S/X i Sony PlayStation 5, a także na PC. Udostępniono możliwość zakupu preorderu, który w podstawowej wersji wyceniono na 289,90 zł. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć grę w edycji Gold za 439,90 zł wraz z dodatkową zawartością oraz przepustką sezonową. Wspomnieć można również o edycji Ultimate za 539,90 zł.

Źródło: Ubisoft Forward