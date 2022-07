Avatar: Frontiers of Pandora mocno opóźniony - next-genowa gra Ubisoftu pojawi się najwcześniej za rok

Za kilka miesięcy na ekrany kin wejdzie druga część Avatara - Istota Wody. Po produkcji spodziewamy się przede wszystkim ciekawszej opowieści oraz wybitnej oprawy audio-wizualnej. Przez długi czas byliśmy przekonani, że w okolicach premiery filmu, Ubisoft wprowadzi do sprzedaży grę Avatar: Frontiers of Pandora, nad którą pracują od dłuższego czasu. Niestety wygląda na to, że produkcja zadebiutuje dużo później niż początkowo sądzono...

Avatar: Frontiers of Pandora od studia Ubisoft zadebiutuje w roku fiskalnym 2023/2024 - mowa zatem o okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

O grze Avatar: Frontiers of Pandora nadal nie wiemy zbyt wiele. Oczywiście gracze trafią na tytułową planetę, będącą w pełni otwartym światem. Tytuł przygotowywany jest z myślą wyłącznie o PC oraz konsolach PlayStation 5 / Xbox Series, toteż powinniśmy otrzymać pięknie prezentujący się wizualnie tytuł oraz (miejmy nadzieję) nowsze i bardziej dopracowane mechaniki rozgrywki. Więcej o Avatarze z pewnością dowiemy się podczas tegorocznej konferencji Ubisoft Forward, zapowiedzianej na 10 września.

Ubisoft potwierdził spore opóźnienie produkcji. Avatar: Frontiers of Pandora pojawi się dopiero w kolejnym roku fiskalnym, a więc w okresie między 1 kwietnia 2023 oraz 31 marca 2024 roku. W najlepszym wypadku poczekamy do późnej wiosny przyszłego roku, a bardziej prawdopodobne, że gra zadebiutuje dopiero jesienią przyszłego roku. Ubisoft dodatkowo opóźnił mniejszą grę z segmentu "premium", która miała pojawić się na początku przyszłego roku. Według nieoficjalnych informacji tym tytułem jest "Assassin's Creed: Rift" będący spin-offem Valhalli, w którym wcielimy się w Asasyna Basima.

Źródło: Ubisoft