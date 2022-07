Skull and Bones – nowe IP Ubisoftu na ostatniej prostej. Gra o piratach z obszerną prezentacją i datą premiery

Skull and Bones to zupełnie nowe IP od Ubisoftu (oddział Singapore), które pozwoli nam przeżyć iście piracką przygodę. O tytule po raz pierwszy usłyszeliśmy około pięć lat temu, w czasie których premierę odwlekano przynajmniej trzy razy. Powody były różne - a to zespół deweloperski opuścił dyrektor kreatywny, a to kilka razy zmieniała się wizja na grę... Generalnie początki łatwe nie były, ale na ten moment tytułowa produkcja jest już na ostatniej prostej. Ubisoft zdecydował się nawet przedstawić obszerne materiały z gry.

Za nami prezentacja pirackiej gry pt. Skull and Bones. Otrzymaliśmy pierwszy trailer, szczegóły gameplay'u oraz datę premiery. W nowe IP Ubisoftu zagramy mianowicie już 8 listopada tego roku.

Produkcja studia Ubisoft Singapore rozegra się czasach tzw. złotej ery piractwa, na wodach Oceanu Indyjskiego. W Skull and Bones gracz wcieli się w korsarza, który poprzez odnoszenie sukcesów w potyczkach na morzu będzie budował swoją reputację i gromadził coraz większe łupy. Jako że mamy do czynienia z grą Ubisoftu, a także z otwartym światem, nie zaskoczy Was chyba informacja, że przygodę zaczniemy od małego okrętu, zaś na największe łajby i skarby trzeba będzie sobie zapracować. Za nami właśnie obszerna prezentacja gry, z elementami której możecie zapoznać się już poniżej (story trailer, gameplay trailer, rozmowy z twórcami):

Jeśli nie macie czasu na oglądanie powyższych materiałów, to spieszymy ze skrótem informacji. Przede wszystkim trailer ukazał nam pirackie "narodziny" naszego bohatera, który startuje jako społeczny wyrzutek. Z materiału dodatkowego (rozmowy z twórcami) dowiemy się zaś, że Skull and Bones będzie grą bardzo mroczną, w której "wszystko i wszyscy chcą nas zabić". Motorem napędowym rozgrywki będzie wypełnianie kontraktów, które przyniosą nam pieniądze, zasoby oraz rozgłos (o ile im podołamy). Ten ostatni sprawi, że szans na nowe misje będzie już tylko więcej. Możemy spodziewać się także zróżnicowanego oręża, które pozwoli nam na toczenie morskich bitew. W grze nie zabraknie typowo ubisoftowskiego podejścia, a więc personalizacji wyglądu (bohatera i statków), zbieractwa, plądrowania oraz popremierowych aktualizacji z nową zawartością. Skull and Bones będzie co prawda grą dla pojedynczego gracza, ale będzie można bawić się także w sieciowym trybie PvP bądź w kooperacji, tworząc ogromne floty. W zasadzie oglądając dzisiejszą prezentację można odnieść wrażenie, że gra nie jest szczególnie bogata w fabułę i ostatecznie celowana jest właśnie w potyczki sieciowe.

Gra pojawi się 8 listopada tego roku na wszystkich większych platformach (PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S). Już teraz można także składać zamówienia przedpremierowe na Edycję Standardową bądź Edycję Premium. Gra w wersji cyfrowej na PC kosztuje niemało, bo 249 bądź 359 zł (w zależności od edycji). Decydując się na preorder, otrzymamy klasycznie kilka cyfrowych bonusów. Szczegóły dotyczące preorderu oraz Edycji Premium znajdziecie już na poniższych grafikach. No to jak? Zainteresowani? Bo ja... niekoniecznie...

Źródło: Ubisoft