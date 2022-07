Starfield – Xbox Polska ze szczegółami komentuje wideo prezentujące grę. Podsumowanie w 14 minut

W połowie czerwca podczas wydarzenia Xbox & Bethesda Games Showcase zaprezentowane zostało m.in. wideo zaznamiające graczy z mechanikami i szeroko rozumianym gameplayem w nadchodzącej grze pt. Starfield. Tak się składa, że ekipa z youtube'owego kanału Xbox Polska przygotowała właśnie materiał z obszernym, szczegółowym komentarzem, dzięki czemu żadna ciekawostka na temat gry Starfield na pewno nam nie umknie. Materiał ów zamieszczamy na końcu newsa.

Xbox Polska przygotował materiał z obszernym, szczegółowym komentarzem na temat ostatniej prezentacji gry pt. Starfield.

Starfield to zapowiedziana podczas E3 2018 gra science fiction, która zadebiutuje w przyszłym roku na PC oraz konsoli Xbox Series X. Wokół gry tworzy się coraz większy hype nie tylko dlatego, że to w zasadzie pierwsza od 25 lat, zupełnie nowa marka Bathesdy, ale także gra, która w swoich fundamentach przypominać ma inną popularną kosmiczną serię, a mianowicie Mass Effect. Gra roztacza przed nami wizję przyszłości, w której kolonizacja kosmosu stała się faktem. Wcielając się w członka organizacji eksplorującej Drogę Mleczną, będziemy nie tylko starać się przeżyć w świecie pełnym niebezpieczeństw, ale także będziemy mieli szansę poznać największą tajemnicę ludzkości (tak przynajmniej twierdzi Bethesda).

Wracając jednak do tytułowego materiału (poniżej) Xbox Polska zwraca mocno uwagę na takie elementy jak częste wykorzystywanie skanera badawczego czy też system dnia i nocy. Podkreślono też, że grze nie zabraknie ponadto jetpacka, trybu fotograficznego oraz rozbudowanego kreatora postaci. Jak mówił sam Todd Howard - będzie to najbardziej zaawansowany kreator, jaki kiedykolwiek stworzyła Bethesda (fakt, będzie można wybrać nawet styl chodzenia). Przypominam, że poniższe wideo to materiał z Xbox & Bethesda Games Showcase z przed kilkunastu dni, jednak Xbox Polska zwróciło w swoim komentarzu uwagę na wiele ciekawych aspektów, stąd warto zapoznać się z ich pracą:

Źródło: Xbox Polska