God of War Ragnarok oficjalnie zadebiutuje w listopadzie. Nowy trailer, start pre-orderów oraz prezentacja edycji kolekcjonerskiej

Od dłuższego czasu w sieci pojawiały się informacje o możliwej prezentacji gry God of War Ragnarok. Kolejne media prześcigały się w plotkach na temat domniemanej daty premiery tytułu studia Sony Santa Monica w tym roku lub ewentualnego przełożenia na 2023 rok. W końcu Sony opublikowało konkretną informację, zdradzającą datę premiery. Ujawniono także zawartość edycji kolekcjonerskich... które po raz kolejny pozbawione zostaną fizycznego nośnika.

Sony oraz Santa Monica Studio ogłosili w końcu datę premiery wyczekiwanej gry God of War Ragnarok. Tytuł zmierzający na konsole PlayStation zadebiutuje 9 listopada. Z tej okazji opublikowano nowy zwiastun CGI oraz zaprezentowano skład edycji kolekcjonerskich.

Krótki zwiastun God of War Ragnarok zapowiada przede wszystkim epickie starcie z Fenrirem, który w nordyckiej mitologii jest jednym z trzech dzieci Lokiego oraz Angerbody. Na trailerze CGI podano również ostateczną datę premiery - 9 listopad tego roku. Wydaje się być to dość niespotykaną sytuacją, bowiem 9 listopada wypada w środę, a w środku tygodnia gry raczej nie mają w zwyczaju debiutować na rynku. Tak czy inaczej szykuje się kawał porządnego kodu i już za około 4 miesiące wszyscy posiadacze PlayStation 4 oraz PlayStation 5 będą mogli kontynuować podróż z Kratosem oraz Atreusem w ich ostatniej przygodzie.

Wraz z ujawnieniem daty premiery zaprezentowano także wydania gry. God of War Ragnarok w wersji pudełkowej otrzyma na pewno edycję standardową oraz dwie edycje kolekcjonerskie: Collector's Edition oraz Jotnar Edition. Niestety wygląda na to, że edycja specjalna będzie tym razem dostępna wyłącznie w cyfrowym sklepie PlayStation. Z kolei wersje kolekcjonerskie, wzorem Horizon Forbidden West, zostaną pozbawione fizycznego nośnika. Zamiast tego w steelbooku znajdzie się kod na wersje PS4/PS5 oraz wszystkie dodatki cyfrowe. Nie ma także co liczyć na fizyczny artbook czy soundtrack - oba elementy będą dostępne wyłącznie w wersji digital. Z fizycznych dodatków możemy liczyć m.in. na replikę Młota Thora. Przyjmowanie zamówień przedpremierowych rozpocznie się 15 lipca i wtedy poznamy dokładne ceny.

Źródło: Sony