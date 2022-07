Gwent: Rogue Mage – nowa gra w świecie Wiedźmina zmierza na smartfony i PC. Znamy już wszystkie szczegóły

CD Projekt RED zdradził nowe szczegóły na temat gry pt. Gwent: Rogue Mage, znanej dotąd jako Project Golden Nekker. Jest to przede wszystkim przygoda dla jednego gracza, która już jutro (7 lipca) pojawi się zarówno na pecetach jak i urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Gwent: Rogue Mage określany jest co prawda jako "rozszerzenie Gwinta", będzie niemniej sprzedawany osobno, nie zaś jako DLC.

Gwent: Rogue Mage będzie przypominał rozgrywkę Gwinta z Wiedźmina 3, choć będzie tu też miejsce na mechanikę typu roguelike. Zabawę rozpoczniemy z około tuzinem kart, by ostatecznie dysponować kilkoma taliami, z których każda będzie warta zastosowania w innym scenariuszu. Karty zbierać będziemy eksplorując mapę świata i to właśnie tutaj natkniemy się na elementy roguelike (niespodziewane bitwy, bossowie). Zebranie wszystkich kart i wykonanie wszystkich misji ma zająć graczowi ponad 30 h, za które twórcy życzą sobie 10 dolarów. Jeśli zdecydujemy się na edycję premium (dodatkowe skórki, karty itp.) zapłacimy 20 dolarów.

