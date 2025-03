Avatar: Frontiers of Pandora za darmo przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen i kart AMD Radeon

Już za miesiąc odbędzie się premiera kolejnej głośnej gry. Tym razem padnie na Avatar: Frontiers od Pandora, które przygotowywane jest przez studio Ubisoft Massive Entertainment. Niedawno ogłoszono wymagania sprzętowe wersji PC, które wzbudziły nie mniejsze zainteresowanie niż wymagania debiutującego niedawno Alana Wake 2. Avatar to bowiem kolejna gra, w której zalecane jest korzystanie z technik skalowania rozdzielczości. Tymczasem AMD ogłosiło nową akcję partnerską związaną z nadchodzącą produkcją.

AMD ogłosiło nową akcję partnerską, gdzie przy zakupie wybranych procesorów oraz kart graficznych, a także notebooków z ich mobilnymi wersjami, użytkownicy otrzymają gratis w postaci gry Avatar: Frontiers of Pandora. Akcja potrwa do 30 grudnia 2023 roku.

AMD ogłosiło szczegóły nowej akcji promocyjnej, związanej z nadchodzącą premierą gry Avatar: Frontiers of Pandora. Począwszy od 7 listopada, do 30 grudnia 2023 roku, przy zakupie jednego z wymienionych poniżej podzespołów od AMD, użytkownicy otrzymają kod do realizacji poprzez platformę AMD Rewards. Tak kod będzie można wymienić na klucz do gry Avatar: Frontiers od Pandora. Realizacja kodów będzie możliwa do 27 stycznia 2024 roku.

Avatar: Frontiers od Pandora za darmo przy wyborze jednego z poniższych komponentów Procesor (Desktop) AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900 Karta graficzna (Desktop) AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD Radeon RX 7600 Procesor ORAZ układ graficzny (Notebook - w urządzeniu musi być zarówno procesor jak i układ graficzny od AMD) AMD Ryzen 9 7945HX3D

AMD Ryzen 9 7945HX

AMD Ryzen 9 7845HX

AMD Ryzen 9 7940HS

AMD Ryzen 7 7840HS

AMD Ryzen 7 7735HS



AMD Radeon RX 7900M

AMD Radeon RX 7700S

AMD Radeon RX 7600S

AMD Radeon RX 7600M XT

AMD Radeon RX 6550M

W przypadku desktopowych procesorów oraz kart graficznych, w promocji biorą udział wyłącznie najnowsze procesory Zen 4 (i to nie wszystkie) oraz karty graficzne AMD RDNA 3 (wszystkie wydane modele Radeon RX 7000). W przypadku notebooków sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ urządzenie, by mogło zakwalifikować się do promocji, musi posiadać zarówno procesor jak i układ graficzny, wymieniony w tabeli powyżej. W przypadku procesorów mowa o trzech układach Dragon Range, dwóch z generacji APU Phoenix (Zen 4) i co ciekawe, także starszy procesor Ryzen 7 7735HS (APU Rembrandt, Zen 3+). W przypadku mobilnych układów graficznych, mowa o wszystkich modelach RDNA 3 oraz dodatkowo AMD Radeon RX 6550M. Nie wiemy, dlaczego do akcji załapał się akurat ten konkretny układ RDNA 2, a nie mocniejsze warianty, które również były wprowadzone do oferty.

Źródło: AMD