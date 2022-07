The Lord of the Rings: Gollum w wersji PC otrzyma wsparcie dla Ray Tracingu oraz techniki NVIDIA DLSS

Omawiane wcześniej gry z pokazu Nacon Connect (Terminator Survival Project oraz RoboCop: Rogue City) to oczywiście nie jedyne projekty, jakie zostały zaprezentowane. Już niedługo, bo 1 września, zadebiutuje nowa produkcja ze świata Władcy Pierścieni. Mowa o The Lord of the Rings: Gollum, która pozwoli nam wcielić się w tytułową postać. Okazuje się, że produkcja studia Daedalic będzie korzystać z funkcji Ray Tracingu, a także techniki NVIDIA DLSS.

Już niedługo zadebiutuje gra The Lord of the Rings: Gollum. Okazuje się, że na PC będzie obsługiwać funkcje Ray Tracingu, a karty NVIDIA GeForce RTX dodatkowo będą mogły wykorzystać technikę DLSS.

Zaprezentowany pierwszy materiał z rozgrywki, delikatnie mówiąc, nie oferuje powalającej jakości oprawy graficznej. Właściwie to można się poczuć jakbyśmy cofnęli się o dobre kilkanaście lat. Być może finalna wersja bez kompresji ze strony YouTube będzie prezentować się zauważalnie lepiej, ale na razie wygląda to po prostu przeciętnie. Dlatego tym bardziej zaskakujące jest, że nowa produkcja zaoferuje obsługę Ray Tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

Do gry zaimplementowano opcje graficzne związane z lepszą jakością odbić oraz cieni na bazie RT. Na razie potwierdzono Ray Tracing wyłącznie na PC, nie wiadomo czy obie funkcje (nawet w ograniczonej wersji) pojawią się na konsolach obecnej generacji. Dodatkowo posiadacze kart NVIDIA GeForce RTX będą mogli aktywować technikę DLSS. Tym samym The Lord of the Rings: Gollum będzie już jedną z przeszło 200 gier oferujących wsparcie dla DLSS. Podkreślamy również, że powyższy materiał wideo nie prezentuje jakości implementacji RT ani DLSS, na właściwy film dopiero przyjdzie czas.

Źródło: WCCFTech