The Last of Us: Part II Remastered - Naughty Dog zachęca do odświeżonej wersji. Pokaz dodatkowej zawartości

Przed nami premiera, która z pewnością będzie jednym z częściej omawianych tematów w branży. I nie chodzi tylko o ocenę poziomu samej rozgrywki czy konkretnych zmian. Wszak praktycznie za każdym razem dochodzi do pytania, czy kupno tego typu remastera w ogóle ma sens - a już teraz znalazło się sporo mało optymistycznych głosów. Niemniej jednak w dalszym ciągu mówimy przeniesieniu na konsole PlayStation 5 jednej z najbardziej cenionych gier ostatnich lat.

Deweloperzy z Naughty Dog przegotowują nas do premiery The Last of Us: Part II Remastered, prowadząc przez najważniejsze nowości.

Jak twórcy starają się nas przekonać, The Last of Us: Part II Remastered ma być najlepszym sposobem na zapoznanie się z drugą częścią nagradzanej serii (lub odkrycie jej na nowo). Poza wykorzystaniem w pełni potencjału konsoli Sony najnowszej generacji dochodzi do tego szereg dodatkowej zawartości, która przyciągnąć ma tak nowych graczy, jak i osoby mające pierwsze doświadczenie już za sobą. W dużej mierze chodzi o omówiony już wcześniej roguelike'owy tryb No Return, ale znajdzie się również kilka innych elementów.

Do zawartości, która w szczególności może przyciągnąć fanów serii, należy The Lost Levels. Jak z samej nazwy wynika, Naughty Dog poprowadzi nas po poziomach, które nie dostały się do ostatecznej wersji gry. A wszystko to opatrzone między innymi wyjaśnieniem, czemu je ucięto. Znalazło się też miejsce dla materiałów z komentarzami od aktorów głosowych i ekipy deweloperów. Kto z kolei polubił minigry związane z gitarą, dostanie mocne rozwinięcie. W dużej mierze szykuje się nam zatem swojego rodzaju reżyserska wersja drugiej odsłony The Last of Us. Wydaje się, że zakup na jutrzejszą premierę najbardziej opłaca się nabywcom pierwotnej wersji - w tym przypadku wystarczy dopłacić 10 dolarów za upgrade.

Źródło: PlayStation (Youtube)