Naughty Dog stawia sprawę na ostrzu noża: albo skupimy się na The Last of Us Online, albo przygotujemy dobrą grę single player

Od kilku miesięcy do sieci przedostawały się strzępki informacji dotyczące multiplayer'owej odsłony gry pt. The Last of Us. Fani uniwersum z niecierpliwością czekali, aż studio Naughty Dog nareszcie poda w związku z grą jakieś konkrety i... konkret w końcu padł. Niestety nie ma się co w związku z tym cieszyć, ponieważ deweloper oznajmił, że sieciowa odsłona gry nie będzie już dłużej tworzona. Zamiast tego ekipa zajmie się grami dla jednego gracza.

Studio Naughty Dog oznajmiło, że The Last of Us Online nie powstanie. Gra wymagałaby zbyt wiele pracy, a studio woli skupić się na stworzeniu naprawdę dobrej gry dla pojedynczego gracza.

Jeśli mieliście nadzieje, że już wkrótce zagracie w sieciówkę w uniwersum The Last of Us, to niestety musimy Was zasmucić. Naughty Dog poinformowało, że tytuł oficjalnie nazwany The Last of Us Online został anulowany i nie trwają już nad nim prace. Decyzję podjęto ze względu na to, że było to przedsięwzięcie zbyt ambitne i wymagałoby wielu lat wsparcia popremierową zawartością. Zamiast tego studio chce jednak robić gry dla jednego gracza, z których słynie i na których zna się najlepiej. W zasadzie jednej części graczy będzie to informacja smutna, a dla drugiej części wręcz przeciwnie.

Jak dotąd, o projekcie The Last of Us Online wiedzieliśmy tyle, że część historii miała skupiać się na grupie osób mieszkających w wiktoriańskim domu, który znajduje się gdzieś na obrzeżach postapokaliptycznego miasta. W skład owej grupy miało wchodzić pięć zupełnie nowych postaci: Lucas (bohater o dwóch twarzach), Mason (były żołnież wystawiony na próbę lojalności), Val (przywódczyni grupy), Ezra (główny rywal Val) oraz Gracie (młoda kobieta, o której nie było wiadomo nic szczególnego).

