The Crew ponownie nadjeżdża! Fani przywracają grę do życia po tym, jak Ubisoft wyłączył serwery. Nadchodzi wsparcie dla modów

Rynek gier sieciowych jest bardzo niestabilny. Los takich tytułów jest ściśle zależny od zainteresowania wśród graczy, natomiast zawsze ostatnie słowo ma w tym wypadku producent. Często zdarza się tak, że dana produkcja przestaje być dla twórców opłacalna, więc postanawiają pozbyć się problemu, wyłączając serwery. Tak właśnie 31 marca 2024 roku stało się z grą The Crew. Fani nie powiedzieli jednak ostatniego słowa — przywracają grę do żywych na własną rękę.

Ubisoft pod koniec marca 2024 roku uśmiercił sieciową grę The Crew poprzez wyłączenie serwerów oraz zabranie licencji osobom, które nabyły wcześniej tę produkcję. Grupa fanów nie ma zamiaru pozwolić na to, żeby gra przepadła.

Omawiana sytuacja była dość łatwa do przewidzenia. Kiedy Ubisoft ogłosił, że niebawem The Crew przestanie być grywalne, wielu graczy otwarcie wyrażało swój sprzeciw. Można więc było założyć, że wśród tych osób znajdzie się garstka, która nie pozwoli na tak łatwe pozbycie się tej sieciowej produkcji z rynku. Tak oto niespełna tydzień po wyłączeniu serwerów na pewnej grupie w usłudze Discord pojawił się komunikat, że nadchodzi projekt, który ma na celu wskrzeszenie tytułu. Co jednak ciekawe, fani nie tylko pozwolą na rozgrywkę bez dostępu do internetu, ale również umożliwią łączenie się ze swoimi znajomymi do wspólnej zabawy. Na dodatek pojawi się także wsparcie dla modyfikacji, więc tytuł może przeżyć niebawem swoją drugą młodość.

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy fani przywracają do życia skazaną na straty produkcję. Dobrymi przykładami będą takie gry jak Star Wars Galaxies, Need for Speed: World, City of Heroes, czy też Halo Online (odrodzenie jako ElDewrito). Co się natomiast tyczy omawianego The Crew, to właśnie na platformie YouTube ukazał się pierwszy zapis z rozgrywki, która odbyła się 20 czerwca 2024 roku, a więc kilka tygodni po oficjalnym zamknięciu serwerów. Prace idą w dość szybkim tempie, więc możemy oczekiwać, że już wkrótce produkcja, którą Ubisoft uśmiercił, wróci do świata żywych.

Źródło: Discord @The Crew Unlimited