Test smartfona Vivo X90 Pro – Jak spisuje się flagowe urządzenie producenta reklamowane jako mistrz fotografii?

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Vivo X90 Pro. Jest to produkt z najwyższej półki, który możemy dziś nabyć w kwocie 5999 zł. Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe sugerują przede wszystkim, że Vivo X90 Pro to flagowiec szalenie fotograficzny, nawet jeśli chodzi o zdjęcia czy nagrania nocne. Za jakość fotografii ma odpowiadać nie tylko spora matryca aparatu głównego (reklamowana jako 1-calowa), ale także współpraca z marką ZEISS, która już rok temu (X80) wyszła producentowi na dobre. Wnikliwe oko z pewnością szybko wychwyci, że w porównaniu z modelem X80 Pro, X90 Pro otrzymało większy akumulator (4700 mAh vs 4870 mAh), jeszcze szybsze ładowanie (80 W vs 120 W) czy też w końcu zmiany w obrębie fotografii (jeden konkretny obiektyw tele 50 mm w miejscu dwóch). Ale jest też pewien downgrade, pod postacią nieco niższej rozdzielczości ekranu.

Nie będę ukrywać, że moje nadzieje względem smartfona Vivo X90 Pro były bardzo duże. Wiedząc, co fotograficznie potrafił już poprzednik, liczyłam na jeszcze lepsze doznania w generacji obecnej. Cóż - na papierze specyfikacja urządzenia wygląda naprawdę zachęcająco, ale co pokaże praktyka?

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na takie elementy jak flagowy procesor MediaTek Dimensity 9200 (oparty na rdzeniu Cortex-X3 i grafice obsługującej ray tracing), szybka pamięć RAM w wersji LPDDR5X, szybka pamięć na dane UFS 4.0, łączność 5G, moduł podczerwieni czy najnowszy system operacyjny Android 13. Na flagowość urządzenia wskazuje także pełna wodoszczelność w klasie IP68 oraz obecność ładowania bezprzewodowego i to całkiem szybkiego (niektóre flagowce nie mają tak szybkiego ładowania nawet przewodowo). Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona sprawia, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby Xiaomi 13 Pro czy też Samsung Galaxy S23+/S23 Ultra.

Vivo X90 Pro Samsung Galaxy S23+ Xiaomi 13 Pro Procesor Dimensity 9200 (4 nm) Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Mali-G715 Immortalis + vivo V2 (chip do obrazowania) Adreno 740 System, nakładka Android 13, Funtouch 13 Android 13, One UI 5.1 Android 13, MIUI 14 Pamięć RAM 8 lub 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB UFS 4.0 256 lub 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

/ 256 lub 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,78", AMOLED, 2800 x 1260 px, 120 Hz 6,6", Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,73", AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 50 + 12 MP 50 + 12 + 10 MP 50 + 50 + 50 MP Kamera przednia 32 MP 12 MP 32 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 4870 mAh, 120 W, 50 W Qi 4700 mAh, 45 W, 15 W Qi 4820 mAh, 120 W, 50 W Qi Wymiary i waga 164 x 75 x 9 mm, 215 g 158 x 76 x 8 mm, 195 g 163 x 75 x 8 mm, 210 g Aktualna cena 12 + 256 GB - 5999 zł 8 + 256 GB - 5799 zł

8 + 512 GB - 6299 zł 12 + 256 GB - 6299 zł

Jak jednak z pewnością wiecie, sucha specyfikacja prawie nigdy nie wystarcza, aby określić, czy urządzenie pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, a zwłaszcza - jak ma się ono do konkurencji. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze okiem na powyższą tabelę z wyczerpującą specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianych rywali i przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie smartfona, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne.