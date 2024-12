Tails 6.4 - nowa wersja dystrybucji Linux, która stawia na nasze bezpieczeństwo i anonimowość w internecie

W świecie linuksowych dystrybucji istnieją takie, których zadaniem jest zapewnienie jak największej prywatności swoim użytkownikom — szczególnie podczas przeglądania internetu. Do tej kategorii zalicza się system Tails, który właśnie otrzymał kolejną aktualizację — nowe funkcje przełożą się na wzmocnione zabezpieczenia. Dystrybucja pozwoli nam korzystać z internetu poprzez połączenie z siecią TOR, a dodatkowo nasze działania nie będą nigdzie zapisywane.

System operacyjny Tails będący jedną z dystrybucji Linuksa właśnie otrzymał kolejną aktualizację. Wersja 6.4 skupia się na zapewnieniu jeszcze większego bezpieczeństwa, a przy tym naprawia kilka błędów.

Tails (The Amnesic Incognito Live System) jest obecny na rynku od 2009 roku (choć gdyby wziąć pod uwagę projekt, z którego powstał, czyli Incognito LiveCD, to od 2008 roku). Ta dystrybucja systemu Linux od samego początku miała pomagać użytkownikom w bezpiecznym korzystaniu z internetu poprzez zapewnienie częściowej anonimowości. Oprogramowanie instalujemy bowiem na przenośnym nośniku danych, z którego później uruchamiany jest cały system. Każda kolejna sesja resetuje wszystko, czego dokonaliśmy wcześniej i nie zostawia śladów na nośnikach, które są umieszczone w danym komputerze. Za naszą prywatność w internecie ma odpowiadać nie tylko połączenie z siecią TOR, ale także możliwość skorzystania z wirtualnego adresu MAC naszej karty sieciowej oraz inne funkcje, które są wbudowane w system.

Tails 6.4 dodaje losowe ziarno na nośniku danych, na którym jest przechowywany, co ma sprzyjać np. bezpieczeństwu danych w zaszyfrowanym schowku (ang. Persistent Storage). Mimo że każda aktywność jest usuwana po wyłączeniu komputera, to część danych może być zachowana właśnie w tej przestrzeni, która jest dodatkowo szyfrowana (można w niej przechować hasła do sieci, zakładki, dokumenty itd.). Zaktualizowano również pakiety, takie jak Tor Browser, Tor client oraz Thunderbird. Od teraz dla repozytoriów dla Debiana i Tailsa (system jest oparty na Debianie 12 i korzysta ze środowiska graficznego GNOME 43) będzie używany protokół HTTPS, a nie adresy onion. Poprawki błędów i inne zmiany znajdziemy pod tym adresem. Jeśli natomiast chcemy się dowiedzieć nieco więcej o tym systemie, to możemy zapoznać się z poniższym materiałem wideo.

Źródło: Tails