Fedora 40 Beta - testowa wersja popularnej dystrybucji Linuksa już dostępna. Znamy datę oficjalnej premiery i listę nowości

Już niebawem zadebiutuje kolejna odsłona popularnej dystrybucji systemu Linux o nazwie Fedora, natomiast już teraz każdy może wypróbować wersję beta. Edycja oznaczona numerem 40 to przede wszystkim dostęp do najnowszych środowisk graficznych, a więc lepsza funkcjonalność niż do tej pory. Nowość zaoferuje nam również wsparcie dla większej liczby urządzeń i wprowadzi kilka mniejszych, choć równie przydatnych poprawek.

Premiera dystrybucji Fedora 40 odbędzie się jeszcze w kwietniu 2024 roku, a jednak ze wszystkich nowych funkcji skorzystamy już teraz. Mimo że zmiany są dość kosmetyczne, to znacząco poprawiają komfort użytkowania.

Fedora 40 w wersji Beta może nam zaoferować nowe środowisko GNOME 46 (listę ważnych zmian znajdziemy w linku powyżej), więc już teraz możemy skorzystać ze wszystkich funkcji, jakie nie tak dawno zostały do niego wprowadzone. Największej zmiany doczekał się menedżer plików, który pozwala na globalne wyszukiwanie (w każdej lokalizacji). Dodatkowo na nowym dynamicznym pasku zobaczymy wszystkie bieżące operacje na plikach. Obie funkcje są widoczne na poniższym zrzucie ekranu. Rzecz jasna GNOME nie jest jedynym dostępnym środowiskiem dla nowej Fedory. Kolejnym jest KDE Plasma 6, która przychodzi w pakiecie wyłącznie (niestety) z protokołem Wayland.

Możemy liczyć także na zaktualizowany kernel Linux 6.8, który jest kompatybilny z większą liczbą urządzeń i podzespołów (np. z procesorem dla płytki Raspberry Pi 5). Wspomniane pomniejsze zmiany odnoszą się do nowych funkcji, takich jak automatyczne wykrywanie zduplikowanych adresów IP w naszej sieci (ACD - Address Conflict Detection). Pełną listę ze wszystkimi wprowadzonymi nowościami możemy znaleźć pod tym adresem, natomiast omawianą Fedorę 40 Beta pobierzemy w wielu wersjach tutaj (przy każdej edycji dostępna jest opcja „Show Beta downloads”). Oficjalna premiera nowej wersji dystrybucji ma się odbyć 16 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Fedora Magazine, ZDNet