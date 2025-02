Suicide Squad: Kill the Justice League prawdopodobnie bez recenzji przed premierą - Warner Bros odmawia dostępu do gry

Już w najbliższy wtorek pierwsi gracze otrzymają wcześniejszy dostęp do gry Suicide Squad: Kill the Justice League (w polskiej wersji - Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości) - dotyczy to osób, które zamówią produkcję w drogiej (prawie 470 złotych) edycji Deluxe. Globalna premiera nastąpi natomiast w najbliższy piątek. Okazuje się, że przed debiutem najprawdopodobniej nie doczekamy się żadnych recenzji nowego dzieła studia Rocksteady.

Już wcześniej pojawiały się informacje wskazujące, że nowy Legion Samobójców może nie otrzymać przedpremierowych recenzji. Teraz pojawiają się doniesienia wskazujące, że nawet w dzień premiery lub chwilę po debiucie trudno będzie o wyczerpujące i rzetelne opinie mediów branżowych. Portal IGN poinformował bowiem (wszak mówimy o bardzo dużej redakcji), iż Warner Bros Games - wydawca Suicide Squad: Kill the Justice League - odmówił dostarczenia kodów recenzenckich. Oczywiście takie sytuacje zdarzały się już w przeszłości i zazwyczaj związane są z obawami o odbiór gry przez recenzentów.

Takie zachowanie wydawcy tylko potęguje zatem wrażenie, że nadchodząca gra studia Rocksteady będzie dużym rozczarowaniem. Nie będziemy specjalnie zaskoczeni, jeśli faktycznie Legion Samobójców okaże się porażką. Twórcy przez długi czas sami nie byli chyba pewni, czy wolą reklamować produkcję jako grę-usługę nastawioną przede wszystkim na 4-osobową kooperację czy jednak tytuł, w którą można grać samemu i która posiada DNA studia w postaci angażującej warstwy fabularnej. Jednego chyba jednak możemy być pewni - Warner Bros niespecjalnie uczy się na błędach innych firm i najpewniej Legion Samobójców, jako kolejna rozbuchana gra-usługa, skończy dokładnie tak jak Marvel's Avengers.

