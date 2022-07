Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 mają być dostępne wyłącznie z jedną wersją procesora

Smartfony Samsunga z flagowej serii Galaxy S występują u nas wyłącznie w wersji z chipem Exynos. Producent deklaruje, że jest on tak samo wydajny, jak Qualcomm Snapdragon używany w wariantach dla innych regionów, jednak testy pokazują co innego. Często mamy do czynienia z nieco niższą mocą obliczeniowa, a także z problemami dotyczącymi wysokich temperatur i niskiej energooszczędności. Na szczęście w przyszłości taka sytuacja może się już nie powtórzyć.

Pojawia się coraz więcej sugestii, jakoby europejskie warianty smartfonów Samsung Galaxy S23 miały otrzymać flagowy chip Qualcomma. Co prawda podobne zapowiedzi czytamy co roku, jednak tym razem scenariusz ten ma realną szansę się spełnić.

Plotki o europejskim Samsungu Galaxy S pojawiają się właściwie co roku, jednak tym razem są one nad wyraz wiarygodne. Jak przyznaje sam dyrektor generalny Qualcomm, Cristiano Amon, aż 75% smartfonów Galaxy S22 było zasilanych przez chip Snapdragon (w prognozie wyników za drugi kwartał). Co więcej, pojawiła się zapowiedź, jakoby w przypadku przyszłorocznej serii S23 wynik ten miał być tylko lepszy. Pokrywa się to przewidywaniami branżowych analityków, którzy twierdzą, że tym razem także Europejczycy będą mogli cieszyć się flagowymi smartfonami Galaxy z SoC firmy Qualcomm.

Wypowiedź Cristiano Amon związana jest z tym, że Qualcomm i Samsung przedłużyły swoją umowę licencyjną na patenty do 2030 r., która obejmuje urządzenia wspierające sieci 3G, 4G, 5G i potencjalnie także 6G. Rozwiązania Amerykanów trafią więc nie tylko do smartfonów, lecz również innych urządzeń Koreańczyków. To nie oznacza jednak końca Exynosów - procesory Samsunga nawet jeśli nie będą trafiać do flagowców, to zawsze mogą znaleźć zastosowanie w średniej lub niskiej półce smartfonów. Spodziewamy się, że procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zostanie zaprezentowany w połowie listopada, jednak na same modele Galaxy S23 możemy poczekać nawet do wiosny 2023 roku.

Źródło: GSMarena, WCCFTech