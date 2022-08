Smartfony Apple iPhone 14 otrzymają zeszłoroczny chip A15 Bionic. Czy można liczyć na większą wydajność?

Apple nie jest już liderem innowacyjności w dziedzinie smartfonów, co doskonale widać po ostatnich, niewiele różniących się od siebie modelach. Nic dziwnego więc, że tegoroczne podstawowe iPhone'y 14 zapowiadają się dosyć mało ekscytująco. Najprawdopodobniej otrzymamy bardzo zbliżony design, jednak nie to jest największym problemem. Przecieki mówią także o bardzo zbliżonej specyfikacji, wliczając w to zeszłoroczny chip A15 Bionic.

Docierają do nas głosy, że tegoroczna wersja chipu A15 Bionic dostanie nowy modem zużywający mniej energii, a sam procesor będzie zajmował mniej miejsca i zaoferuje nieco wyższą wydajność.

Wszyscy najbardziej cenieni analitycy rynkowi są w tej sprawie zgodni - podstawowe modele Apple iPhone 14 nie dostaną zupełnie nowego procesora, lecz otrzymają zeszłoroczny układ zastosowany w iPhone'ach 13 i 13 Pro. Na szczęście docierają do nas teraz głosy, że nie będzie to do końca ten sam SoC. Mówi się, że A15 Bionic dla "czternastek" dostanie nowy modem zużywający mniej energii, a sam procesor będzie zajmował mniej miejsca i zaoferuje nieco wyższą wydajność. Co więcej, tegoroczne modele mają otrzymać już nie 4, lecz 6 GB RAM, co także przyniosłoby kolejne benefity.

Nie wiemy jednak, czy z okazji drobnych poprawek Apple zdecyduje się nadać chipowi nową nazwę. Z marketingowego punktu widzenia na pewno takie zagranie miałoby sporo sensu - użytkownicy nie czuliby, że kupują to samo urządzenie, co rok temu. Na więcej zmian będą mogli liczyć ci, którzy zdecydują się na modele Pro. Smartfony te otrzymają nie tylko wydajniejszy SoC A16 Bionic, ale także nowy ekran z mniejszym wycięciem czy ulepszony zestaw aparatów fotograficznych. O prawdziwości wszystkich tych przecieków przekonamy się już we wrześniu - oczekujemy, że Apple przygotowuje już konferencję, podczas której zapowiedziane zostaną smartfony iPhone 14 i 14 Pro oraz smartwatche Apple Watch Series 8.

Źródło: WCCFTech