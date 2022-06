Apple iOS 16 oraz Apple WatchOS 9 – najważniejsze nowości w systemach operacyjnych dla Apple iPhone i Apple Watch

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu dzisiejszym wystartował zespół konferencji Apple WWDC 2022. Na początek zapoznano nas z nowościami, jakie pojawią się w systemie iOS 16. Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że Apple szykuje zmiany m.in. w obrębie ekranu blokady, powiadomień czy wśród "nowych sposobów na interakcje z systemem". Jak dotąd mogliśmy tylko dywagować, czym zaskoczy nas firma z Cupertino. Dziś wiemy już wszystko.

Podczas eventu Apple WWDC 2022 pokazano nowe funkcje systemu iOS 16 oraz WatchOS 9. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Użytkownicy, którzy będą korzystać z systemu iOS w wersji 16 otrzymają nowe elementy związane z personalizacją ekranu blokady. Pojawi się miejsce jednak nie tylko na widżety. Ekran będziemy mogli bowiem dostosować pod siebie w sposób podobny, jak personalizujemy dziś elementy tarczy w smartwatchach (czcionka, kolory itp.). Zmieni się też sposób, w jaki pojawiają się powiadomienia - odtąd będą się zawijać, aby nie zapełniać całego wyświetlacza. Pojawiać będą się także na dole (nie jak dotąd - na górze ekranu). Więcej - nasz ekran blokady będzie mógł być inny w zależności od tego, który z trybów funkcji Focus aktywujemy. Użytkownicy iOS powinni ucieszyć się także na zmiany w obrębie aplikacji iMessage. Pozwoli ona bowiem nie tylko na edycję wysłanych już wiadomości, ale także na usunięcie ich już po wysłaniu. Wątki będzie można ponadto oznaczać jako nieprzeczytane, by móc do nich wrócić później.

iMessage otrzyma także funkcję SharePlay, dzięki czemu użytkownicy będą mogli jednocześnie oglądać lub słuchać multimediów ze znajomymi (będą mogli np. zatrzymać się i rozpocząć odtwarzanie w tym samym miejscu). Pojawią się także zmiany we wspomnianych już "interakcjach z systemem". Aktualizacja ułatwi mianowicie przełączenia się między klasycznym pisaniem, a dyktowaniem. Od teraz wystarczy, że zaznaczmy jakiś element tekstu, by edytować go od razu głosowo. Pierwsza godzina eventu przyniosła także zapowiedź rozwiązania Apple Pay Later, które pozwoli robić zakupy wszędzie tam, gdzie akceptowane jest Apple Pay, a następnie zapłacić za nie w czasie maksymalnie do sześciu tygodni. Bez dodatkowych opłat.

Jeśli zaś chodzi o watchOS 9 to wśród nowości znajdziemy cztery nowe tarcze, odświeżony interfejs Siri, nowy wygląd powiadomień oraz nowy wskaźnik (moc znamionowa) podczas ćwiczeń takich jak bieganie, HIIT oraz siła. W trakcie biegu, zegarek zmierzy także nasze odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem oraz długość kroku. Ponadto w smartwatchach z systemem watchOS 9 w końcu pojawi się śledzenie snu z uwzględnieniem jego faz (REM itp.). Przydatna może okazać się także aplikacja, która będzie przypominać nam o zażyciu leków bądź suplementów. To jednak nie wszystko, bo apka ta zbada także przy okazji, czy medykamenty, które przyjmujemy, nie wchodzą ze sobą w niepożądane interakcje.

Cały dzisiejszy event możecie obejrzeć już poniżej:

Źródło: Apple