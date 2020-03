DOOM - nowy mod pozwala zarażać demony koronawirusem

Już za dwa dni zadebiutuje Doom: Eternal, czyli nowa część popularnej sagi strzelanin z piekielnymi hordami z roli głównej. Eternal będzie kontynuował wydarzenia jakie miały miejsce w grze Doom z 2016 roku. W międzyczasie możemy wykorzystać radosne oczekiwanie na eksterminację demonów np. w klasycznej odsłonie Doom z 1993 roku. Tym bardziej, że zarówno do klasycznego tytułu z 1993 roku jak również do jej kontynuacji przygotowano nową modyfikację, która jest bezpośrednio powiązana z obecną sytuacją na świecie, związaną w koronawirusem. Modyfikacja dla obu gier wprowadza bowiem unikatowy mechanizm rozgrywki, w którym naszym celem staje się... zarażenie hord piekielnych koronawirusem.

W sieci pojawiła się nowa modyfikacja do klasycznych gier DOOM oraz DOOM II: Hell on Earth, które powodują, iż celem bohatera jest zarażenie demonów koronawirusem w jak najkrótszym czasie.

Modyfikacja do gier DOOM oraz DOOM II: Hell on Earth nosi nazwę "Knee-deep in COVID-19" i jest dostępny do pobrania pod tym linkiem. Po jego zainstalowaniu naszym głównym celem jest zainfekowanie demonów koronawirusem. Należy jednak robić to w szybkim tempie, bowiem bohaterowi także regularnie spada pasek życia. Za każdy zarażony pomiot (który wcześniej koniecznie musi się zarazić od innego demona) odzyskujemy nieco zdrowia, a ponadto pasek możemy doładować poprzez zbieranie... papieru toaletowego - dostępne będą zarówno pojedyncze rolki (mniej odzyskanego zdrowia) jak również większe paczki (więcej zdrowia wówczas odzyskamy).

Podczas uruchomienia gry, modyfikacja sprawdza poszczególne mapy i to ile wrogów należy zarazić - im wyższy poziom trudności, tym więcej demonów trzeba będzie zainfekować koronawirusem. Demony z kolei mogą między sobą roznosić wirusa poprzez zetknięcie się ze sobą. Twórca modyfikacji podkreśla, że sam temat obecnej pandemii traktuje bardzo poważnie, a przygotowanie tak oryginalnej modyfikacji ma na celu poprawę humoru choć w niewielkim stopniu. Trzeba jednak przyznać, że pomysł jest bardzo oryginalny i mocno modyfikuje rozgrywkę w oryginalnych grach DOOM.

Źródło: Wesley de Waart YouTube