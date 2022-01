Qualcomm, Vodafone i Thales pracują nad iSIM. W czym nowe rozwiązanie będzie lepsze od eSIM i kiedy się pojawi?

W kraju nad Wisłą (i nie tylko) nie brakuje wciąż osób, które nie słyszały jeszcze nawet o eSIM, a na horyzoncie majaczy już iSIM. Nad nowym rozwiązaniem pracuje Qualcomm, Vodafone oraz Thales. Całkiem możliwe, że skorzystamy z niego jeszcze w tym roku, choć znając obecne realia (opóźnienia khem... wszystkiego), to polecalibyśmy wstrzymać się z entuzjazmem, w tym czasie zapoznając się z kluczowymi danymi na temat iSIM. Uproszczając jak się da, iSIM (integrated SIM) jest integralną częścią CPU smartfona, dzięki czemu nie wymaga do działania dedykowanego miejsca, tak jak w przypadku klasycznego SIM (fizyczna tacka) czy nawet eSIM (dedykowana przestrzeń ze ścieżkami na płycie głównej).

Karta SIM potrzebuje do działania przestrzeni w smartfonie pod postacią tacki. eSIM wykorzystuje dedykowany układ na płycie głównej. iSIM ma być wbudowane w CPU, przez co ma nie zajmować dodatkowej przestrzeni.

Wspomniane firmy, które pracują nad rozwiązaniem iSIM zdradzają, że prace te są już na bardzo zaawansowanym etapie. Mogą więc bez wahania przedstawić największe zalety wykorzystywania iSIM. Pierwszą z nich jest "zluzowanie" miejsca w smartfonie na inne komponenty, bądź sprawienie, że po prostu same smartfony będą bardziej smukłe niż dotąd. Dalej wymienia się możliwość tworzenia kilku kont dla jednego sprzętu, zwiększone bezpieczeństwo czy też wyższą wydajność akumulatora, powiązaną z niższym zużyciem energii.

Na koniec wspomina się także o możliwości wdrożenia iSIM do urządzeń innych niż smartfony, na przykład do gogli VR/AR, urządzeń ubieralnych czy generalnie wykorzystanie iSIM do rozwoju gałęzi jaką jest Internet of Things. Twórcy nowego rozwiązania przeprowadzili już nawet pomyślny test z jego udziałem, wykorzystując do tego smartfon Samsung Galaxy Z Flip3 5G z układem Snapdragon 888 5G i wbudowaną jednostką SPU (Secure Processing Unit). Komercyjny debiut tego rozwiązania może być już więc faktycznie tuż tuż.

Źródło: Qualcomm