Qualcomm Snapdragon X Plus - za kilka dni zadebiutuje słabsza i tańsza wersja procesora, wyposażona w 8 rdzeni

W czerwcu oficjalnie do pierwszych laptopów trafiły procesory Qualcomm Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus. To kolejna próba, aby układy ARM64 zadomowiły się w środowisku Windowsa. Po premierze okazało się, że w natywnie napisanych aplikacjach pod ARM, tam wydajność Snapdragonów potrafi być bardzo solidna. Przy odpowiednich optymalizacjach, również czas pracy na zasilaniu akumulatorowym jest świetny i idzie to w parze z brakiem spadków wydajności po przejściu na akumulator. Okazuje się, że już za kilka dni zostanie ogłoszony kolejny przedstawiciel serii.

Już 4 września Qualcomm powinien zaprezentować kolejną wersję Snapdragona X Plus, tym razem w wersji z mniejszą liczbą rdzeni oraz (znacznie) słabszym, zintegrowanym układem graficznym.

Snapdragon X Plus dostępny jest obecnie tylko w jednej wersji, tej o oznaczeniu X1P-64-100, gdzie znajdziemy 10 rdzeni taktowanych zegarem 3,4 GHz (zarówno przy obciążeniu jednego wątku jak i wszystkich na raz). Wbudowany tam układ graficzny Adreno X1 charakteryzuje się teoretyczną mocą obliczeniową FP32 rzędu 3,8 TFLOPS. Z kolei już za kilka dni (a dokładnie 4 września) ma zostać ujawniony drugi wariant Snapdragon X Plus, tym razem o oznaczeniu X1P-42-100. Ma to być słabszy i przede wszystkim tańszy przedstawiciel serii, który trafi tym samym do tańszych notebooków.

Według udostępnionych w sieci informacji, układ ten otrzyma 8 rdzeni, przy czym taktowanie 3,4 GHz zostanie zachowane tylko dla jednego rdzenia. Przy obciążeniu wszystkich ośmiu, maksymalny zegar zostanie obniżony do 3,2 GHz. Zredukowana będzie także pamięć cache - łącznie z 42 MB do 30 MB. Bardzo mocno oberwie tutaj zintegrowany układ graficzny Adreno X1, którego moc FP32 ma wynosić maksymalnie 1,7 TFLOPS, a więc ponad dwukrotnie mniej od Snapdragona X Plus z oznaczeniem X1P-64-100; sugeruje to obcięcie liczby jednostek obliczeniowych o ponad połowę. Utrzymana zostanie specyfikacja NPU Qualcomm Hexagon. Jego moc to nadal 45 TOPS, co pozwoli utrzymać certyfikat Microsoft Copilot+ PC. Procesor w dalszym ciągu będzie także obsługiwał pamięć LPDDR5X 8448 MHz.

