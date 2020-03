Intel Core i5-L15G7 - nowe informacje o układzie z serii Lakefield

W styczniu 2019 roku podczas targów CES, firma Intel podzieliła się pierwszymi szczegółami nie tylko dotyczącymi 10 nm procesorów Ice Lake, ale także dość tajemniczą platformą o nazwie Lakefield. W porównaniu do innych serii procesorów, Lakefield jest czymś w rodzaju hybrydowego układu, w którym niczym w smartfonach czy tabletach montowane są układy SoC bazujące na wydajniejszych rdzeniach oraz tych bardziej energooszczędnych. Wiemy, że od pewnego czasu Intel pracuje nad układami z rodziny Lakefield, które mają zostać dostosowane m.in. do urządzeń wyposażonych w dwa ekrany. Kilka miesięcy temu w sieci pojawił się procesor o egzotycznej wręcz nazwie Core i5-L16G7. Tym razem w bazie programu GeekBench natrafiono na podobny układ o nazwie Core i5-L15G7.

Intel Core i5-L15G7 to nowy układ z nadchodzącej linii energooszczędnych procesorów Lakefield, który pojawił się w sieci. Znamy jego częściową specyfikację oraz wydajność.

Procesory Intel Lakefield są na tyle unikalne na tle innych produkowanych przez firmę układów, bowiem składają się na nie rdzenie pochodzące z dwóch różnych architektur. Jeden, najmocniejszy rdzeń bazuje na mikroarchitekturze Sunny Cove, podczas gdy cztery energooszczędne rdzenie to nowa architektura Tremont. Celem takiej budowy jest stworzenie układów dla urządzeń, które mają przede wszystkim jak najdłużej pracować na zasilaniu akumulatorowym, natomiast w momencie gdy potrzebny jest mocniejszy wątek, można by wykorzystać silniejszy rdzeń Sunny Cove to osiągania nieco lepszych rezultatów od typowych procesorów Atom. W bazie programu GeekBench pojawił się układ o nazwie Core i5-L15G7. Kilka miesięcy temu natomiast w bazie UserBenchmark natknęliśmy się na procesor Core i5-L16G7. Zbliżone nazewnictwo może oznaczać takie same lub niemal identyczne parametry, choć do momentu ogłoszenia jednostek nie będziemy mieli 100% pewności w tym temacie.

Układ Core i5-L15G7 cechuje się wykorzystaniem 5 rdzeni oraz 5 wątków. Bazowa częstotliwość zegara wynosi 1,4 GHz, z kolei w trybie Turbo Boost 2.0 może wzrosnąć do maksymalnie 3 GHz. Procesor posiada także zmodyfikowaną ilość pamięci cache - w przypadku L1I oraz L1D (L1I do przechowywania kodu oraz L1D do przechowywania danych w pamięci) otrzymamy po 32 kB. W przypadku cache L2 do dyspozycji zostanie oddane 1,5 MB pamięci, z kolei dla cache poziomu L3 - 4 MB. Procesor posiada także zintegrowany układ Intel Iris Plus Graphics G7 o niższej częstotliwości taktowania (obecnie wciąż nieznanej wartości) oraz kontroler pamięci LPDDR4X-3733 MHz. W teście Geekbench 5 Core i5-L15G7 uzyskał odpowiednio 725 punkty (poziom mniej więcej Core i3-8130U/Core i3-8145U) oraz 1566 punktów - w tym wypadku poziom także mniej więcej na poziomie układów Core i3 z serii Kaby Lake Refresh oraz Whiskey Lake-U. Trzeba przyznać, że nowe wyniki prezentują się lepiej niż te sprzed kilku miesięcy, co świadczy o wciąż postępujących pracach nad wydajnością układów Lakefield. Ich konkretny termin debiutu wciąż pozostaje nieznany.

Źródło: Twitter InstLatX64