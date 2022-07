Procesory Intel Raptor Lake osiągają lepsze rezultaty z pamięciami DDR5. Przecieki potwierdzają zauważalną przewagę

W ostatnich dniach pojawiło się sporo procesorów Intela z serii Raptor Lake. Niektóre z nich współpracowały z pamięciami DDR4, a inne z kośćmi DDR5. Choć do tej pory trudno było dostrzec wyraźną przewagę platformy z nowszym rodzajem RAM-u, to jednak dotarliśmy już do takiego punktu w przeciekach, w którym wszystko staje się jasne. Pojawiły się kolejne testy nowych układów, które nie pozostawiają już żadnych wątpliwości.

Przewagę nowego standardu pamięci pokazuje najnowszy test 16-rdzeniowego procesora Core i7-13700K w Geekbench. Choć na naszych łamach opisywaliśmy już wyniki tego chipu, to jednak tym razem sprawdzono go w połączeniu z koścmi DDR5-5200 na niemal identycznej płycie głównej ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5. Zastosowanie nowszych kości RAM zapewniło niemal 20% poprawę w wielordzeniowym wyniku, choć nieco spadła wydajność pojedynczego rdzenia. Szczegóły widoczne są poniżej.

Podobna sytuacja widoczna jest w przypadku 14-rdzeniowego procesora Intel Core i5-13600K. Choć tu dokładne specyfikacje platform pozostały nieznane, to jednak zestaw z DDR4 wykręcił w Geekbech 1980 pkt i 14425 pkt (kolejno Single-Core i Multi-Core), podczas gdy zestaw z DDR5 zdobył 2012 pkt i 16054 pkt. W teście jednego rdzenia przewaga jest minimalna, ale w wielu wątkach widać korzyść na poziomie 11%. Obserwujemy więc duże znaczenie pamięci DDR5 dla testów syntetycznych i ogólnych zastosowań związanych z pamięcią. Nie wiemy jednak jeszcze, w jaki sposób DDR5 ma dać wyraźną poprawę wydajności w grach. Koniec końców wszystko i tak rozbije się o ceny modułów i ich dostępność.

Źródło: VideoCardz, @BenchLeaks