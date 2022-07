Procesory Intel Raptor Lake-S oraz płyty główne z chipsetem Intel Z790 - poznaliśmy konkretną datę premiery sklepowej

W ostatnim czasie pojawiło się sporo testów przedprodukcyjnych wersji procesorów Intel Raptor Lake-S. Premiera zbliża się wielkimi krokami, bowiem debiut zaplanowany został na czwarty kwartał tego roku. Dotychczas nie wiedzieliśmy kiedy dokładnie spodziewać się nowych układów 13. generacji. W sieci jednak pojawiły się konkretne informacje, dotyczące zarówno terminu prezentacji, zejścia embargo na recenzje jak również debiutu sklepowego.

Według najnowszych informacji, procesory 13. generacji Intel Raptor Lake-S (tylko układy z serii K) oraz płyty główne z chipsetem Intel Z790 zadebiutują w sklepach dokładnie 17 października.

Według informacji opublikowanych przez portal WCCFTech, procesory Intel Core 13. generacji z serii K (Core i9-13900K(F), Core i7-13700K(F) oraz Core i5-13600K(F)) zostaną zaprezentowane 28 września, podczas wydarzenia Intel Innovation. Co ciekawe, tego samego dnia ma zejść embargo na recenzje nowych układów 13. generacji. Dość wczesna możliwość publikacji testów sugeruje, że Intel jest wyjątkowo pewny wydajności nadchodzących procesorów.

Jeśli chodzi o datę premiery sklepowej, to wymienione wyżej procesory oraz płyty główne z chipsetem Intel Z790 pojawią się w sprzedaży od 17 października, a więc około 3 tygodnie później. Wygląda na to, że Intel ponownie wprowadza najpierw najdroższe układy oraz topowe płyty główne. Pozostałe układy 13. generacji oraz płyty z chipsetami Intel B760 oraz H770 zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2023 w Las Vegas (początek stycznia). Harmonogram wygląda zatem podobnie do tego, co pokazano przy okazji 12. generacji.

