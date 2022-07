Intel Raptor Lake-S - nowe informacje o procesorach potwierdzą obsługę pamięci DDR4 3200 MHz oraz DDR5 5600 MHz

Jesienią na rynku pojawią się procesory Intel Raptor Lake-S, będące przedstawicielami 13. generacji układów Core. O samych procesorach wiemy już całkiem sporo - jedną z ważniejszych informacji jest podwojenie maksymalnej liczby rdzeni Efficient z 8 do 16. Ostatnio była pewna niepewność dotycząca zastosowanego kontrolera pamięci DDR5 dla Raptor Lake. Wygląda jednak na to, że ta kwestia została właśnie rozwiązana na dobre.

W sieci pojawiły się informacje potwierdzające niektóre elementy specyfikacji nadchodzących procesorów Intel Raptor Lake. Producent potwierdza m.in. obsługę pamięci DDR4 3200 MHz oraz DDR5 5600 MHz.

Poniższe zdjęcie zdradza kilka informacji na temat nadchodzących procesorów Intel Raptor Lake-S. Producent potwierdza w nich m.in. zwiększenie liczby rdzeni oraz pamięci cache L2 i L3. O tym wiemy jednak już od dłuższego czasu. Na grafice Intel zdradza natomiast, że 13. generacja będzie oferowała nie tylko kontroler pamięci DDR4 3200 MHz, ale także ulepszony kontroler DDR5 5600 MHz. W obu przypadkach mowa o zastosowaniu 2-kanałowego kontrolera RAM. Nie zabraknie także obsługi m.in. Thunderbolt 4 oraz wyjść wideo DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0b / HDMI 2.1. W przypadku łączności WiFi mowa o najnowszym standardzie WiFi 6E.

No dobrze, a co z magistralą PCI Express? Wygląda na to, że procesory Intel Raptor Lake-S nie przyniosą żadnych zmian względem Alder Lake, przynajmniej pod względem liczby linii PCIe 5.0. Nowe układy zaoferują maksymalnie 20 linii PCIe wychodzących bezpośrednio od procesora - 16 linii PCIe 5.0 oraz 4 linie PCIe 4.0. Nie ma żadnych dodatkowych linii PCIe 5.0 wyłącznie dla SSD, więc jednoczesna obsługa karty graficznej oraz SSD będzie wymagała dzielenia linii PCIe. Slajd informuje jednak o dodatkowych liniach PCIe 4.0 wychodzących z chipsetu, jednak dokładna ich liczba nie została ujawniona.

