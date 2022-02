Pierwszy pokaz Raptor Lake na przykładzie Core i9-13900K. Intel Granite Rapids będzie wykonany w litografii Intel 3

Wczoraj odbyła się konferencja Intel Investor Meeting, która skupiła się na prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu procesorów oraz kolejnych procesorów produkcyjnych, które wdrażane będą w najbliższych latach. Plany są bardzo ambitne, bowiem do końca 2024 roku Intel zamierza uruchomić aż 4 litografie: Intel 4, Intel 3, Intel 20A oraz Intel 18A. Skorzystają z nich kolejne generacje procesorów, zarówno jednostek konsumenckich (Core) jak również serwerowych (Xeon). W ubiegłym roku, gdy Intel po raz pierwszy wspominał o nowych procesach technologicznych, padła informacja o serwerowych układach Granite Rapids, które wykorzystają litografię Intel 4 (7 nm EUV). Teraz najwidoczniej plany uległy zmianie, bowiem Granite Rapids ma ostatecznie skorzystać z Intel 3.

Podczas konferencji Intel Investor Meeting 2022, producent potwierdził że serwerowe procesory Granite Rapids finalnie zostaną wyprodukowane w litografii Intel 3. Ponadto Intel po raz pierwszy pokazał działanie topowego procesora Raptor Lake - Core i9-13900K.

W przyszłym roku Intel wprowadzi do oferty konsumenckie procesory Intel Meteor Lake oraz serwerowe Intel Emerald Rapids. O ile Meteor Lake jest zupełnie nowym projektem, mocno odcinającym się od dotychczasowego designu procesorów, tak Emerald Rapids będzie tylko lekkim odświeżeniem Sapphire Rapids. Widać to także po litografiach, jakie zostaną użyte. Meteor Lake skorzysta bowiem z procesu Intel 4, dawniej nazywanego 7 nm EUV. Z kolei Emerald Rapids wykorzysta obecny proces Intel 7, czyli de facto 10 nm. W kolejnym roku pojawią się kolejne generacje procesorów - odpowiednio Arrow Lake dla układów konsumenckich oraz Granite Rapids dla serwerów. Ten drugi skorzysta z litografii Intel 3, który ma być bardziej dopracowaną wersją Intel 4, z lepszą efektywnością energetyczną.

Intel Arrow Lake może już skorzystać z litografii Intel 20A, aczkolwiek na slajdzie pojawia się informacja o wykorzystaniu zewnętrznej litografii 3 nm, zapewne od TSMC. Oznacza to, że część procesorów z generacji Arrow Lake (lub np. jeden z dwóch typów rdzeni) może być produkowana poza fabrykami Intela. W przypadku serwerowych procesorów, w 2024 roku Intel zamierza wprowadzić dwie serie układów. O Granite Rapids już pisaliśmy - mają to być najwydajniejsze jednostki, wyłącznie z rdzeniami Performance nowej generacji. Jednocześnie w tym samym roku zadebiutuje rodzina Sierra Forest, nastawiona na energooszczędność. Mowa o procesorach Xeon wyłącznie z rdzeniami Efficient nowej generacji, które mają zostać wykorzystane do obliczeń związanych z chmurą. W tym wypadku procesory Sierra Forest także mają skorzystać z litografii Intel 3. Widać także, że Sierra Forest ma być odpowiedzią na plany AMD dotyczące procesorów EPYC Bergamo, które zaoferują 128 rdzeni Zen 4c o wyższej efektywności energetycznej. EPYC Bergamo również ma być wykorzystany do obliczeń związanych z chmurą.

Podczas prezentacji Intel po raz pierwszy zademonstrował konsumencki procesor 13. generacji Raptor Lake. Mowa o układzie 24-rdzeniowym i 32-wątkowym, a więc zapewne Core i9-13900K. Intel potwierdził, że 13. generacja wykorzysta do 8 rdzeni Performance oraz do 16 rdzeni Efficient. Nowe jednostki mają zaoferować zaawansowane funkcje overclockingu oraz moduł w slocie M.2 do obsługi obliczeń sztucznej inteligencji. Potwierdzono także kompatybilność z obecną podstawką LGA 1700, a zatem i z płytami głównymi. Będzie to także ostatnia generacja, zgodna zarówno z pamięciami DDR4 jak i DDR5. Działanie próbki inżynieryjnej zademonstrowano na przykładzie programów Blender oraz Adobe Premiere Pro.

Źródło: VideoCardz, Intel