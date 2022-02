Karty graficzne Intel ARC dla desktopów oficjalnie z opóźnioną premierą. Projekt Endgame jako konkurencja dla GeForce NOW

Kilka dni temu pisaliśmy o bardzo prawdopodobnym opóźnieniu premiery kart graficznych Intel ARC. Długo nie musieliśmy czekać na potwierdzenie doniesień. Dzisiaj Intel ujawnił, kiedy mniej więcej powinniśmy się spodziewać kart w wersjach dla laptopów, desktopów oraz stacji roboczych. Tym samym potwierdzono, że w planach są także wersje DG2, które przygotowane są z myślą o profesjonalnym zastosowaniu, tym samym będąc konkurencją dla serii NVIDIA RTX czy AMD Radeon PRO. Co ciekawe, Intel ujawnił dzisiaj również inną ciekawą informację. Wygląda na to, że trwają prace nad zaawansowaną infrastrukturą sieciową (kodowa nazwa Projekt Endgame), która ma być konkurencją dla GeForce NOW - coraz popularniejszej usługi streamingu gier z chmury.

Intel oficjalnie potwierdził, że desktopowe karty graficzne ARC z układami Alchemist zadebiutują w drugim kwartale roku. Dodatkowo producent potwierdził prace nad usługą Intel Endgame, która wydaje się być konkurencją dla szybko rozrastającego się GeForce NOW.

Intel obiecuje, że w tym roku na rynek trafi ponad 4 miliony układów graficznych Intel ARC - zarówno w wersjach mobilnych jak i desktopowych, a także dla stacji roboczych. Pierwsze w kolejce są układy dla laptopów - tutaj debiut jest niezmienny i nadal ma odbyć się w pierwszym kwartale. Jesteśmy jednak przekonani, że dotyczy to wyłącznie układu Alchemist SoC 2, a więc karty Intel ARC A370M - budżetowej konstrukcji, która ma powalczyć m.in. z kartami NVIDIA GeForce GTX 1650 (Ti) czy AMD Radeon RX 6500M. Dopiero w drugim kwartale roku pojawią się desktopowe karty - zarówno referencyjne konstrukcje jak i autorskie wersje od AiB.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM — Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022

W trzecim kwartale roku do oferty dołączą profesjonalne karty Intel ARC, przygotowane z myślą o stacjach roboczych. Same układy będą identyczne jak konsumenckie GPU, jednak różnicą będą np. konfiguracje pamięci czy odrębne sterowniki pod konkretne oprogramowanie. Intel potwierdził również, że trwają prace nad high-endowymi układami graficznymi z rodziny Celestial. Jest to trzecia generacja Intel ARC, która powinna zadebiutować za 2 lata. W przyszłym roku pojawi się ARC 2. generacji z rodziny Battlemage i już tutaj mają pojawić się konstrukcje przeznaczone dla entuzjastów grania. Finalnie Intel ujawnił prace nad Projektem Endgame. Producent to jako dostęp do układów Intel ARC za pośrednictwem usługi w chmurze, oferującej m.in. niskie opóźnienia. Zbyt wiele się jeszcze nie dowiedzieliśmy, ale wygląda to po prostu na usługę grania w chmurze za pośrednictwem kart Intela. Podobne rozwiązanie oferuje NVIDIA ze swoim GeForce NOW. Premiera Projektu Endgame odbędzie się w tym roku.

Źródło: VideoCardz, Intel