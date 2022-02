Intel ARC - karty graficzne Alchemist zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej zostaną opóźnione o kilka miesięcy

O kartach graficznych Intela, opartych na architekturze Xe-HPG, wiemy już całkiem sporo. Poznaliśmy szczegóły architektury oraz możliwe pozycjonowanie kart względem propozycji NVIDII oraz AMD. Intel jeszcze w trakcie targów CES 2022 potwierdzał, że debiut układów Alchemist planowany jest na pierwszy kwartał tego roku. Biorąc pod uwagę, że mamy już prawie połowę lutego, wielu zaczyna powątpiewać, czy Intel będzie faktycznie w stanie dostarczyć swoje karty w podanym terminie. Według najnowszych, aczkolwiek nieoficjalnych doniesień, premiera zostanie opóźniona i dotyczy to zarówno układów desktopowych jak również mobilnych. Co ciekawe, powodem nie są tylko problemy z produkcją w fabrykach TSMC.

Według nieoficjalnych informacji, karty graficzne Intel ARC zaliczą opóźnienie do drugiego kwartału roku. Głównym powodem ma być dopracowanie sterowników zarówno dla desktopowych kart jak i mobilnych układów.

Według źródeł, na jakie powołuje się Moore's Law is Dead, premiera kart Intel ARC zostanie przełożona przynajmniej do kwietnia. W tym czasie ma zadebiutować m.in. topowy układ Alchemist SoC 1 dla desktopów (mowa jednak o pojedynczych modelach, większa dostępność spodziewana jest w maju) oraz mobilny low-end w postaci Alchemist SoC 2 (najpewniej mowa o Intel ARC A370M, o którym ostatnio coraz więcej słyszymy). Moore's Law is Dead jednak wskazuje, że nawet kwietniowy debiut flagowca nie jest na 100% pewny. Mocniejsze układy Intela jeszcze później zadebiutują w laptopach - mowa o okresie maj/czerwiec. Dotychczasowe informacje sugerowały debiut słabszego układu Alchemist w lutym/marcu, natomiast SoC 1 - pomiędzy marcem oraz kwietniem.

Rzeczywisty termin premiery będzie uzależniony od stopnia dopracowania sterowników. Układy Alchemist od dawna mają gotowy projekt i najpewniej rozpoczęła się już masowa produkcja w 6 nm litografii TSMC. Najwidoczniej zatem głównym wyzwaniem jest odpowiednie dopracowanie sterowników, tak by karty Intel ARC nie odbiegały osiągami od rozwiązań NVIDII oraz AMD. Kilka źródeł na jakie powołuje się MLID sugeruje, że Intel planuje przygotowanie dużej konferencji poświęconej grom i najpewniej także kartom ARC. Sugeruje się, że wydarzenie odbędzie się podczas PAX East w terminie od 21 do 24 kwietnia tego roku.

Źródło: Moore's Law is Dead, WCCFTech