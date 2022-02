Intel ARC A380 - desktopowa karta graficzna Alchemist z nieco wyższą wydajnością w porównaniu do ARC A370M

Jeśli nie dojdzie do żadnych opóźnień, przed końcem pierwszego kwartału powinny zadebiutować pierwsze karty graficzne Intela, oparte na architekturze Xe-HPG. W przypadku desktopowych kart, spodziewamy się przynajmniej trzech wariantów GPU: po jednym z segmentu high-end, mid-range oraz entry-level. W laptopach przygotowywanych jest pięć wariantów o różnej specyfikacji, które powinny rywalizować z układami NVIDIA GeForce RTX 3000 Laptop GPU oraz AMD Radeon RX 6000M. Producent nadal nie podzielił się z nami konkretnymi informacjami o specyfikacjach oraz wydajności, niemniej do sieci każdego tygodnia przedostaje się coraz więcej informacji o możliwościach nowych GPU. Tym razem w bazie programu SiSoft Sandra pojawiły się wpisy dotyczące układów Intel ARC A370M oraz Intel ARC A380. W tym samym teście, flagowy Intel ARC A780 uzyskał wynik na nieco wyższym poziomie co GeForce RTX 3070 Ti.

W programie SiSoft Sandra pojawił się mobilny układ graficzny Intel ARC A370M. Osiąga on wydajność nieco niższą w porównaniu do desktopowej karty graficznej ARC A380. Oba układy korzystają z tego samego rdzenia.

Oczywiście wyniki dotyczą czystej mocy obliczeniowej kart, więc nie można ich wciąż w pełni porównać w takich zastosowaniach jak np. gry. Dają jednak pewne pojęcie na temat tego, czego można oczekiwać po nadchodzących kartach. Tym razem informacje dotyczą dwóch układów Intela: ARC A370M oraz ARC A380. Oba układy bazują na tym samym rdzeniu Alchemist SoC 2, wyposażonym w maksymalnie 8 bloków Xe-CORE oraz 1024 procesory strumieniowe (dla ARC A370M benchmark błędnie zliczył liczbę jednostek, sumując bloki z dGPU oraz zintegrowanego układu graficznego Intel UHD Graphics 770). Główna różnica w specyfikacji to pamięć VRAM oraz magistrala pamięci - 6 GB oraz 96-bitowa szyna w przypadku desktopowego ARC A380 oraz 4 GB i 64-bitowa szyna dla mobilnej wersji ARC A370M. Plus oczywiście niższe taktowanie rdzenia w przypadku laptopowej wersji.

Intel ARC A370M (Laptop) Intel ARC A380 (Desktop) Half-Float GP 10 612 pkt 12 948 pkt Single-Float GP 5208 pkt 6389 pkt Double-Float GP 250 pkt 312 pkt Quad-Float GP 27 pkt 33 pkt Ogólny wynik (%) 100% ~122%

Wyniki obu układów znajdują się w powyższej tabelce. Mobilny Intel ARC A370M uzyskuje średnio o 22-23% niższe rezultaty w porównaniu do Intel ARC A380. Mobilna wersja utrzymuje jednocześnie poziom laptopowej karty GeForce GTX 1650, z kolei desktopowa wersja rywalizuje z tą samą kartą, tyle że w wersji dla komputerów stacjonarnych. Tak czy inaczej mowa o poziomie, który faktycznie można sklasyfikować jako entry-level. Plusem Intela będzie z pewnością sprzętowe wsparcie dla techniki XeSS, ale dopiero przyszłość pokaże, ile gier skorzysta z otwartego rozwiązania Intela.

Źródło: Twitter @Apisak