Intel ARC - firma przygotowuje łącznie pięć układów graficznych Alchemist dla notebooków. Sprawdzamy specyfikację kart

Z każdym kolejnym tygodniem zbliżamy się do premiery kart graficznych Intela, opartych na architekturze Xe-HPG. Producent planuje wprowadzić układy Alchemist zarówno do desktopów jak również laptopów. Według ostatnich testów wydajności w benchmarku SiSoft Sandra, flagowy układ graficzny wypada nieco lepiej niż GeForce RTX 3070 Ti. Według dotychczasowych informacji, najmocniejsza karta Intela ma właśnie być konkurencją dla takich kart jak GeForce RTX 3070, RTX 3070 Ti oraz AMD Radeon RX 6700 XT. Obecnie wciąż jednak nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutują nowe karty graficzne, tym bardziej że Intel nie jest skory do jakichkolwiek ogłoszeń. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje na temat układów Alchemist, jakie pojawią się w laptopach.

Intel przygotowuje pięć układów graficznych Alchemist SoC dla laptopów. Jeden z wewnętrznych slajdów Intela daje nam wgląd w ich specyfikację.

Według wewnętrznego slajdu Intela, który przedostał się do sieci, producent przygotował łącznie pięć wariantów kart ARC Alchemist. Trzy z nich bazują na SoC 1 (tym o powierzchni około 400 mm²), z kolei pozostałe dwa będą wykorzystywać mniejszy układ SoC 2. Większy układ będzie oferowany w trzech wariantach: jeden pełny chip oraz dwa przycięte. Topowa wersja zaoferuje 4096 procesory strumieniowe, 32 bloki Xe-CORE oraz 16 GB pamięci GDDR6 16 Gbps. Przy 256-bitowej magistrali pamięci, karta będzie miała przepustowość na poziomie 512 GB/s. Dla porównania, taką samą przepustowość ma GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Drugi wariant zakłada obecność 3072 procesorów, natomiast trzecia wersja - 2048 rdzeni.

ARC Alchemist (Laptop) SKU1 SKU2 SKU3 SKU4 SKU5 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia 6 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC Rdzeń Alchemist SoC 1 Alchemist SoC 1 Alchemist SoC 1 Alchemist SoC 2 Alchemist SoC 2 Procesory 4096 3072 2048 1024 768 Pamięć 16 GB GDDR6

16 Gbps 12 GB GDDR6

16 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps 4 GB GDDR6

14 Gbps 4 GB GDDR6

14 Gbps Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 64-bit 64-bit Przepustowość 512 GB/s 384 GB/s 256 GB/s 112 GB/s 112 GB/s

Układy graficzne oparte na rdzeniu Alchemist SoC 2 powinny konkurować m.in. z takimi kartami jak NVIDIA GeForce RTX 2050 czy AMD Radeon RX 6500M. Topowy wariant z 4096 procesorami ma być z kolei konkurencją m.in. dla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 3080 Laptop GPU. Pozostałe dwa warianty będą walczyły z pozostałymi kartami tj. NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3070 Laptop GPU. Topowe GPU NVIDII, zaprezentowane na CES 2022, pozostanie raczej najmocniejszym układem w laptopach, przynajmniej do czasu premiery kolejnej generacji. Warto także przypomnieć, że laptopy w których znajdziemy procesory Alder Lake-H oraz karty Intel ARC będą kwalifikowały się do programu Intel EVO 3.0.

Źródło: Twitter @HXL-9550pro