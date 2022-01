Intel ARC - firmy szykują ponad 50 urządzeń z układami graficznymi Alchemist. Death Stranding Director's Cut ze wsparciem dla XeSS

Głównym tematem jutrzejszej konferencji Intela będą procesory Alder Lake dla desktopów oraz notebooków. Zaprezentowanych zostanie szereg jednostek o zróżnicowanej budowie oraz różnych współczynnikach TDP. Choć jutro nie należy oczekiwać nagłej premiery kart graficznych ARC Alchemist, wszystko wskazuje na to, że producent podzieli się przynajmniej skromnymi informacjami na temat nadchodzącego debiutu. Przy atrakcyjnej wycenie i dopracowanych sterownikach, propozycje Intela dla segmentu GPU mogą okazać się bardzo ciekawe. Tymczasem do sieci przedostała się notatka producenta, która omawia kilka szczegółów dotyczących nowych kart graficznych. W treści można natknąć się na informacje na temat gry Death Stranding Director's Cut ze wsparciem dla Intel XeSS.

Do sieci przedostał się marketingowy materiał Intela dotyczący kart graficznych ARC Alchemist. Wraz z partnerami OEM przygotowywanych jest obecnie ponad 50 konstrukcji (laptopy, desktopy). Z kolei Death Stranding Director's Cut otrzyma wsparcie dla XeSS. Intel potwierdza przy tym, że tytuł dostępny obecnie tylko na PS5, wkrótce pojawi się na PC.

Według nieoficjalnej, marketingowej notatki firmy Intel, obecnie układy ARC Alchemist są wysyłane do partnerów OEM. W momencie premiery, gotowych ma być 50 nowych urządzeń (zarówno desktopów jak i laptopów) od takich firm jak Acer, ASUS, Clevo, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, Samsung, MSI oraz NEC. Firma potwierdza w notatce, że karty ARC będą wspierały sprzętową akcelerację Ray Tracingu oraz techniki upscalowania obrazu o nazwie XeSS (Xe Super Sampling). Co ciekawe, znajduje się tutaj informacja o grze Death Stranding Director's Cut, która ma na premierę zaoferować wsparcie dla rzeczonej techniki.

Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że edycja reżyserka Death Stranding nie została zapowiedziana na PC, a obecnie jest dostępna (jeszcze) wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli dokument jest autentyczny, to lada moment Kojima Productions oficjalnie potwierdzi rozszerzoną wersję gry dla komputerów. O innych tytułach ze wsparciem dla XeSS nie ma mowy, jednak Intel przytacza developerów, z którymi obecnie ma współpracować. Mowa m.in. o Codemasters, IOI, wspomniany Kojima Productions, PUBG Studios, Techland czy Ubisoft. Daje to pewne wskazówki, w jakich tytułach w przyszłości możemy liczyć na obsługę XeSS. W notatce pojawia się także informacja o wsparciu kart graficznych Intel ARC oraz technologii Intel Quick Sync przez oprogramowanie DaVinci Resolve.

