MSI Summit E16 Flip - nadchodzi nowy, konwertowalny ultrabook z Intel Core i7-12700H oraz kartą Intel ARC A370M

Intel przygotowuje się obecnie do premiery kart graficznych ARC, opartych na układach graficznych Alchemist. Karty pojawią się zarówno w wersjach desktopowych, jak również mobilnych. Partnerzy OEM przygotowują już także odświeżone lub całkiem nowe konstrukcje laptopów, które będą w pełni wykorzystywać podzespoły Intela, oparte na architekturze Alder Lake oraz Xe-HPG. Jedną z firm, która szykuje się pomału do ogłoszenia jest MSI. W bazie PugetBench pojawił się nowy wpis dotyczący ultrabooka konwertowalnego Summit E16 Flip, a więc modelu korzystającego m.in. z 16-calowego ekranu o proporcjach 16:10. Wpis w PugetBench daje nam pierwsze informacje na temat specyfikacji urządzenia oraz wydajności w środowisku Adobe Lightroom Classic.

MSI przygotowuje nowego ultrabooka 2w1 w postaci modelu Summit E16 Flip z procesorem Intel Core i7-12700H oraz układem graficznym ARC A370M.

MSI zamierza wprowadzić do oferty odświeżoną wersję swojego laptopa Summit E16 Flip. Nowy wariant otrzyma zauważalnie mocniejszy procesor, bo 14-rdzeniowy Intel Core i7-12700H z najnowszej generacji Alder Lake-H. Dla przypomnienia, dotychczasowe wersje korzystały z układów Tiger Lake-U z 4 rdzeniami. Notebook opcjonalnie oferował także kartę NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Nowa wersja urządzenia będzie korzystać z możliwości układu Intel ARC A370M. Oferuje on m.in. 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej szynie oraz pełne GPU Alchemist SoC 2 z 1024 procesorami strumieniowymi. Laptop ma wlutowane także 32 GB pamięci LPDDR5 6400 MHz. Co ciekawe, Alder Lake-H ma kontroler LPDDR5-5200, więc finalnie pamięć z pewnością będzie pracować z niższą częstotliwością.

Sprzęt otrzymał w teście PugetBench for Adobe Lightroom Classic wynik 1034,5 pkt, przy czym na nim nie warto się specjalnie skupiać, ponieważ nie mówi on praktycznie nic na temat wydajności karty graficznej. Wspomniany benchmark wykorzystuje przede wszystkim procesor, a ten wypada o około 20% lepiej w porównaniu do procesorów Intel Core i7 11. generacji z rodziny Tiger Lake-H. Ultrabook ma w opisie także słowo "Evo", co zapewne oznacza certyfikat Intel EVO 3.0, który w tym roku będzie rozszerzony o laptopy z procesorami Alder Lake-H i jednocześnie układami graficznymi Intel ARC.

