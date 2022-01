Intel ARC - producent chce każdego roku dostarczać graczom miliony kart graficznych Alchemist

Wszyscy dobrze widzimy, że sytuacja na rynku kart graficznych nie jest najlepsza - układy ciągle są drogie i trudno dostępne. Jest jednak promyk nadziei na lepsze jutro, bowiem spadek cen kryptowalut oraz pojawienie się kilku tańszych jednostek gamingowych nieco poprawiły sytuację. Choć więc nadal trzeba mocno przepłacać za mainstreamowe układy, to jednak nie ulega wątpliwości, że rynek GPU wygląda już nieco lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Nie należy też zapominać, że jeszcze w tym roku mają pojawić się pierwsze karty graficzne Intel ARC. Jak się okazuje, plany Niebieskich na tym rynku są bardzo ambitne i jeśli zostaną spełnione, to najbardziej zadowoleni z tego będą sami gracze.

PC Gamer wystosował niedawno list otwarty do Pata Gelsingera, szefa Intela, w którym prosi o przywrócenie dawnego porządku na rynku kart graficznych i pomoc w wyjściu z kryzysu. Do pisma odniósł się właśnie popularny Raja Koduri, główny architekt układów Intel ARC, który zadeklarował, że jest po stronie serwisu i zdaje sobie sprawę z problemu jaki ma miejsce na rynku. Jednocześnie zapewnia, że Intel ciężko pracuje nad zapewnieniem graczom milionów układów graficznych każdego roku. Brzmi to bardzo obiecująco, jednak jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę.

I am with you, @pcgamer. This is a huge issue for PC gamers and the industry at large. @IntelGraphics is working hard to find a path towards the mission - getting millions of Arc GPUs into the hands of PC gamers every year https://t.co/bknQOvUMti