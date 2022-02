Intel ARC - kolejne generacje kart graficznych mogą wykorzystać budowę typu MCM. Wskazują na to patenty producenta

W najbliższych latach spodziewamy się znaczącego zainteresowania tematem budowy GPU w formacie MCM (Multi-chip-module), gdzie układ graficzny będzie się składał z przynajmniej dwóch różnych matryc obliczeniowych. Próbkę takiego rozwiązania pokazała już firma AMD wraz z profesjonalnym układem GPU Aldebaran, będącym sercem akceleratorów z rodziny Instinct MI200 Series. W podobnym kierunku będzie zmierzać także NVIDIA, aczkolwiek nie mamy wciąż pewności czy nadchodząca architektura Hopper wykorzysta budowę MCM, czy będziemy musieli poczekać do kolejnej generacji za dwa lata. Wygląda na to, że plany w temacie Multi-chip-module ma także Intel. Patenty sprzed kilku miesięcy ujawniają, że firma również może dążyć do wprowadzenia MCM do swoich konsumenckich kart graficznych ARC.

Zarejestrowane patenty sprzed kilku miesięcy ujawniają plany Intela w temacie wykorzystania budowy MCM dla swoich układów graficznych ARC w kolejnych generacjach. Pierwsza wersja - Alchemist - pozostanie monolitem.

Patent, który odkryto nosi nazwę Position-Based Rendering Apparatus and Method for Multi-Die/GPU Graphics Processing i ujawnia w jaki sposób Intel może wprowadzić technikę MCM do swoich konsumenckich kart graficznych ARC przyszłych generacji (Battlemage, Celestial, Druid). Ze względu na inne wykorzystaniu GPU, budowa i działanie będzie się nieco różnić od tego, co Intel już zaprezentował w postaci akceleratora Ponte Vecchio, a który także ma budowę modułową. Głównym celem Intela jest zwiększenie wydajności połączonych ze sobą układów graficznych w formie kafelków. Skalowanie ma być zdecydowanie lepsze w porównaniu do takich rozwiązań jak NVIDIA SLI czy AMD CrossFire. W tym celu producent chciałby połączyć ze sobą dwa rozwiązania - renderowanie szachownicowe wykorzystujące różne kafelki obliczeniowe wraz z obliczaniem rozproszonej pozycji wierzchołków GPU.

Intel w swoim patencie przytoczył przykład szachownicy, składającej się z przynajmniej czterech kafelków (matryc obliczeniowych): Tile 0, Tile 1, Tile 2 oraz Tile 3 (w skrócie T0, T1, T2 i T3). Każdy z bloków miałby odpowiadać za inny typ obliczeń (swój własny element układanki), który może dotyczyć np. cieniowania, oświetlenia lub obliczeń związanych ze śledzeniem promieni (Ray Tracing), następnie wszystko to co zostało wyliczone oraz wyrenderowane zostaje scalone, by zaprezentować finalny obraz na ekranie. Patent nie jest niestety zbyt szczegółowy w informacje dotyczące zastosowanej architektury, zatem przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, zanim Intel ujawni szczegóły tego, w jaki sposób chce skorzystać z MCM. Patent wskazuje na obecność przynajmniej czterech matryc obliczeniowych, ale obecnie nie wiemy także czy finalny projekt (o ile Intel zdecyduje się faktycznie na MCM) będzie oferował cztery bloki obliczeniowe, czy też mniej lub więcej.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech