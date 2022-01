Procesory Intel Alder Lake już niebawem przestaną obsługiwać instrukcje AVX-512. Mimo to dla chcącego nic trudnego...

Desktopowe procesory Intel Alder Lake (Core 12. generacji) okazały się być dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy. Nowe układy Niebieskich zaoferowały bardzo wysoką wydajność, przełomową architekturę i niezłą energooszczędność. Co więcej, jednostki te okazały się być bardzo dobre również w innych zastosowaniach niż granie - świetnym tego przykładem są chociażby świetne wyniki w specjalistycznych obliczeniach wspieranych przez zestaw instrukcji AVX-512. Okazuje się jednak, że z tego osiągnięcia nie jest do końca zadowolony sam producent. Nie chodzi tu o to, że chipy mogłyby być w tym jeszcze lepsze, lecz o to, że Alder Lake'i... w ogóle nie powinny do tego służyć. O co dokładnie chodzi?

Jak wynika ze specyfikacji samych procesorów Intel Alder Lake, instrukcje AVX-512 są ściśle powiązane z wydajnymi rdzeniami Golden Cove, jednak nie da się ich włączyć, jeśli równolegle swoje zadania realizują energooszczędne rdzenie Gracemont. Szybko więc odkryto, że wyłączenie ich w BIOS-ie odblokuje dostęp do pożądanych instrukcji. Dla użytkowników to świetna sprawa, ale swoje do powiedzenia ma w tej sprawie sam Intel, który twierdzi, że procesory Alder Lake oficjalnie nie obsługują AVX-512, a usilne włączenie tego zestawu instrukcji może powodować liczne błędy.

O ile dotychczas włączanie AVX-512 było możliwe dzięki uprzejmości producentów płyt głównych, to jednak wygląda na to, że Niebiescy dłużej nie będą na to pozwalać i następne wersje BIOS-ów nie będą oferowały dostępu do wspomnianych instrukcji. Po części można zrozumieć w tej sytuacji Intela - świetne osiągi Alder Lake'ów w specjalistycznych obliczeniach sprawiają, że niektórzy konsumenci nie będą chcieli płacić za teoretycznie dedykowane do tego droższe jednostki serwerowe. Jest jednak prosty sposób, jak uniknąć wyłączenia AVX-512 - wystarczy nie aktualizować BIOS-u lub mieć zainstalowaną starszą wersję tego oprogramowania. Trzeba mieć świadomość, że w pewnym momencie wszelkie zaktualizowane wersje nie zaoferują już obsługi tych instrukcji.

