Intel H610 i B660 - Pierwsze płyty główne zaczynają pojawiać się w sprzedaży. Najtańszy model od ASRocka już za 345 złotych

Premiera zablokowanych procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych z chipsetami Intel H610 oraz B660 jest już dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi przeciekami nowe jednostki zadebiutują na rynku 4 stycznia 2022 roku. Sporo konsumentów wiąże z nimi duże nadzieje. Będą one bowiem zdecydowanie tańsze niż dostępne dotychczas procesory i płyty główne, zwłaszcza jeśli ktoś planuje postawić na sprawdzony standard pamięci DDR4, zamiast drogiego i trudno dostępnego DDR5. O jakich cenach jednak mowa? Cóż, chińskie sklepy kolejny raz nie dały rady dotrzymać tajemnicy. Najtańszy model od firmy ASRock ma kosztować około 345 złotych.

Najtańsze płyty główne z chipsetem Intel H610 będą zaczynać się od 345 złotych, zaś za platformy B660 wydać trzeba będzie już ponad 400 złotych.

Jak zauważył użytkownik Twittera o pseudonimie LNB10 w chińskiej części internetu zaczęły pojawiać się już oferty sprzedaży płyt głównych z chipsetami Intel H610 oraz H660. Mowa o platformach dedykowanych zablokowanym procesorom Intel Alder Lake-S. Na Taobao sklepy zaczęły wystawiać modele od ASRocka i GIGABYTE. Najtańsza propozycje to ASRock H610M-HDV/M.2, która wyceniona została na równowartość około 345 złotych. Mamy tutaj do czynienia z formatem Micro ATX, jednym złączem PCI Express x16, dwoma PCIe x1, dwoma bankami dla modułów RAM DDR4, dwoma złączami M.2 oraz czterema SATA III. Panel I/O też jest dość ubogi - po jednym HDMI, Display Port i VGA (D-SUB), port PS/2 typu Combo, dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, jedno RJ-45 i trzy złącza audio. Sekcja zasilania pozbawiona jest chłodzenia.

Nieco droższe propozycje to ASRock B660M-HDV i ASRock B660M PRO RS, które wyceniono na równowartość około 405 i 445 złotych. Laminat i specyfikacja pierwszego z wymienionych jest bliźniaczo podobna - użytkownik dostaje jedno złącze M.2 więcej, a panel I/O doczekał się dodatkowego USB 3.2 Gen 1/2(?) typu A i C. Oferta najdroższego wariantu od Tajwańczyków pozbawiona jest niestety zdjęć i specyfikacji. W przypadku GIGABYTE pokazany został model B660M DS3H, wraz z dokładną specyfikacją. To ponownie format Micro ATX z jednym złączem PCI Express 4.0 x16. Producent chwali się jednak bogatszym zestawem złącz wideo (o jeden DisplayPort więcej), 2,5-gigabitowym kontrolerem sieciowym czy 8-kanałową kartą dźwiękową. Tutaj cena ustalona została na równowartość około 485 złotych. Takie płyty główne w połączeniu z tanim Intel Core i5-12400 i pamięciami DDR4 mogą być dobrą bazą do gamingowego PC.

Źródło: LNB10@Twitter