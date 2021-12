ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO - Płyta główna za prawie 3000 złotych staje masowo w płomieniach. Powód? Dość absurdalny

Procesory Intel Alder Lake-S, czyli przedstawiciele 12. generacji, są już z nami niemal dwa miesiące. Co prawda lada moment do sklepów trafią kolejne jednostki, ale jako pierwsze debiutowały na rynku odblokowane modele i dedykowane im topowe płyty główne. Platformy z chipsetami Intel Z690 to drogie, rozbudowane propozycje stworzone z myślą o podkręcaniu. Wiele z nich potrafi kosztować tyle co cały komputer ze średniej półki, czyli kilka tysięcy złotych. Dzisiaj skupimy się na firmie ASUS oraz ich modelu ROG MAXIMUS Z690 HERO za prawie 3000 złotych. Wybrane sztuki odmawiają bowiem posłuszeństwa, stając w płomieniach. Prawdopodobny powód jest dość prosty i wydaje się mocno absurdalny.

Zdaniem Buildzoida z Actually Hardcore Overclocking wszystkie uszkodzone płyty główne ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO łączy źle zamontowany kondensator, który obrócony został o 180° - odwrotnie względem polaryzacji.

Jeszcze przed świętami na Reddicie i oficjalnym forum ASUSa pojawiały się pierwsze doniesienia dotyczące awarii płyt głównych ROG MAXIMUS Z690 HERO - KLIK1, KLIK2, KLIK3. W ostatnich dniach tylko ich przybyło. Wszystkie z nich łączą wypalone elementy na laminacie w okolicach banków dla modułów RAM oraz kod błędu 53 na ekranie POST podczas (nieudanego) startu komputera. Uszkodzone elementy to MOSFETy odpowiedzialne za dostarczanie napięcia 5 V do poszczególnych sekcji na płycie głównej, w tym pamięci RAM. Pierwsze teorie zakładały, że ASUS otrzymał partie wadliwych elementów lub postanowił przyoszczędzić. Nie bardzo jednak zgadzało się to z licznymi doniesieniami innych użytkowników, łącznie z osobami używającymi swoich płyt ROG MAXIMUS Z690 HERO do OC, które twierdziły, że u nich "wszystko jest OK".

Prawdopodobnego winowajcę znalazł jednak znany w branży "Buildzoid" z Actually Hardcore Overclocking. A jest nim... źle obsadzony kondensator, który został odwrócony o 180° - odwrotnie względem polaryzacji. Tak zamontowany element widoczny jest na wszystkich zdjęciach przedstawiających uszkodzone płyty główne. Podczas gdy zdjęcia działających płyt głównych mają ten kondensator w poprawnej pozycji. Odwrócenie kondensatora skutkuje bardzo wysokimi temperaturami powiązanych z nim MOSFETów, które z czasem po prostu się topią lub zapalają. Powód takiego stanu rzeczy? Zapewne źle włożone rolka z kondensatorami do maszyny montażowej. Dziwi jednak, że nikt tego nie wyłapał podczas kontroli produktu, gdy ten zjeżdża z linii produkcyjnej. Z ostatecznym werdyktem najlepiej wstrzymać się jednak do oficjalnego komunikatu firmy ASUS. Jeśli jednak Buildzoid ma rację to sprawdzenie czy nasza płyta główna jest "OK", czy może narażona na awarię jest banalnie proste i nie wymaga żadnej wiedzy oraz dodatkowych narzędzi. Co więcej ASUS też ma ułatwioną sprawę - wystarczy wycofać wadliwą partię płyt głównych ze sklepów oraz od konsumentów i zastąpić je wolnymi od tej przypadłości. Zaś w "trefnych" płytach głównych po prostu przelutować kondensator.

Źródło: Reddit, Buildzoid,