Intel Core i9-12900KS z rekordowym taktowaniem dla pojedynczego rdzenia. Debiut procesora jest jednak jeszcze odległy

Procesor Intel Core i9-12900K to aktualnie topowy wybór jeśli chodzi o desktopowe konsumenckie chipy. Ten 16-rdzeniowy/24-wątkowy układ świetnie sprawdza się zarówno w wymagających aplikacjach, jak i wysokobudżetowych grach, a poza tym stanowi solidny skok wydajności w porównaniu z poprzednimi jednostkami Niebieskich. Konkurencja jednak ani myśli oddawać palmy pierwszeństwa - mało tego, już na dniach AMD powinno pokazać nowe procesory Ryzen z pamięcią 3D V-Cache, dzięki którym Intel znowu będzie mógł poczuć się zagrożony. Okazuje się jednak, że gigant z Santa Clara jest już gotowy na ofensywę Czerwonych. Odpowiedzią ma być jeszcze szybszy chip Core i9, który zapewni rekordowo szybkie taktowania.

Jakiś czas temu na naszych łamach wspominaliśmy o układzie Intel Core i9-12900KS, który rzekomo ma pracować z częstotliwością 5,2 GHz dla wszystkich rdzeni. Wygląda na to, że w tamtych doniesieniach było dużo prawdy i chip rzeczywiście powstaje, co nieśmiało zapowiada właśnie sam Intel. Na twitterowym koncie Niebieskich pojawił się właśnie screen z HWINFO przedstawiający układ z zegarem jednego rdzenia na domyślnie niespotykanym dotąd poziomie 5,5 GHz. Skąd wiemy, że chodzi właśnie o model i9-12900KS? Wskazówką jest chociażby liczba rdzeni, czyli 8 P-Core + 8 E-Core.

Co ciekawe, że producent nie zamierza się spieszyć z premierą nowego najszybszego Alder Lake'a. Jak donosi serwis VideoCardz powołujący się na swoje źródła, Intel Core i9-12900KS zadebiutuje dopiero pod koniec pierwszego kwartału tego roku, choć możliwe, że termin ten jeszcze ulegnie zmianie. Jak więc widać, raczej nie ma co oczekiwać niespodziewanej premiery podczas targów CES 2022. Mamy za to pełne prawo spodziewać się, że model i9-12900KS będzie bardzo drogi i bardzo prądożerny...

12th Gen #IntelCore desktop processors are topping Best CPU lists and widely available to gamers and enthusiasts. And we're not done yet. Next stop: Up to 5.5GHz. pic.twitter.com/mEUreGSixF