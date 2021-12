Intel Core i9-12900KS - nadchodzi jeszcze szybszy flagowy Alder Lake. Czy to wystarczająca odpowiedź na układy Ryzen z 3D V-Cache?

Układ Core i9-12900K to aktualnie czołowa jednostka Intela, która zapewni topową wydajność nie tylko w grach, ale również w profesjonalnych zastosowaniach. AMD ze swoimi Ryzenami nie może więc czuć się już bezpiecznie w wysokim segmencie. Prawdą jest, że ostatnio to Czerwoni byli górą, ale Niebiescy wzięli się w garść i w końcu wydali nowoczesne procesory, które spełniły oczekiwania. To jednak nie koniec odwiecznego starcia gigantów - zaraz po Nowym Roku Intel wyda tańsze jednostki Alder Lake, natomiast AMD planuje odświeżyć rodzinę Ryzenów i dodać do nich pamięć 3D V-Cache. Na tym jednak nie skończą się atrakcje, bowiem dochodzą do nas informacje, jakoby w drodze był kolejny flagowiec Intela.

Intel Core i9-12900KS to właściwie ten sam procesor co i9-12900K, jednak nowy model nie powinien mieć już problemów z przekroczeniem taktowania 5,0 GHz dla wszystkich rdzeni.

Serwis VideoCardz donosi, że partnerzy Intela mają już okazję testować nowy procesor Core i9-12900KS. Jak można się domyśleć, to właściwie ten sam procesor co i9-12900K, a więc z 8 rdzeniami i 24 wątkami na pokładzie, jednak nadchodzący model ma osiągać jeszcze wyższe taktowania. Podczas gdy istniejący już flagowy Alder Lake w teorii pracuje z zegarem do 5,0 GHz dla wszystkich rdzeni (z recenzji wynika, że bardziej realną wartością jest 4,8-4,9 GHz), tak model i9-12900KS ma sięgać nawet 5,2 GHz. Oczekujemy więc, że w rzeczywistości nie będzie już problemów z przekroczeniem taktowania 5,0 GHz dla wszystkich rdzeni.

Wnioskujemy, że przygotowanie jeszcze wydajniejszego Alder Lake'a ma na celu ostudzenie zapędów AMD, które niebawem ma zaprezentować nowe desktopowe procesory Zen 3 z pamięcią 3D V-Cache gwarantującą nawet do 15% lepszą wydajność w grach. Nie wiemy jeszcze, kiedy ukaże się Intel Core i9-12900KS, jednak przewidujemy, że model zostanie zapowiedziany podczas styczniowych targów CES 2022. Warto przy okazji przypomnieć, że to nie pierwszy przypadek, gdy Intel wyda jeszcze mocniejszego flagowca - w poprzednich latach debiutowały takie jednostki, jak Core i7-8086K czy Core i9-9900KS, które dostępne były w limitowej liczbie sztuk i także oferowały wyłącznie nieco wyższe taktowania.

