PowerStar P3-01105 - zapowiedziano chiński procesor niepokojąco podobny do jednostki oferowanej przez Intel

Produkcja podzespołów w Chinach nieustannie się rozwija. Choć produkowany tam sprzęt jest ciągle daleki od standardów świata zachodniego, to od czasu do czasu napływają do nas doniesienia o ciekawych rozwiązaniach tamtejszych producentów. Czasami są to urządzenia do złudzenia przypominające propozycje, które trafiają na rynek globalny. Jedna z chińskich firm zapowiedziała znajomo wyglądający procesor PowerStar P3-01105.

PowerLeader to firma zajmująca się przede wszystkim sprzętem przeznaczonym do centrów danych. Bazuje w znacznej mierze na rozwiązaniach Intela. Chińskie przedsiębiorstwo zapowiedziało ostatnio wypuszczenie swojej pierwszej propozycji kierowanej na rynek komputerów PC. Już wkrótce swoją premierę będzie miał procesor PowerStar P3-01105, który do złudzenia przypomina CPU Intel Core i3-10105. Podobieństwa nie kończą się bynajmniej na wyglądzie. Jednostka ma bowiem działać z bazowym taktowaniem na poziomie 3,7 GHz. Nazwa też jest niepokojąco podobna do procesora Intela. W identycznym miejscu umieszczono nawet kod QR (prawy górny róg), choć różni się on od tego, który znalazł się na odpowiedniku amerykańskiej firmy.

Producent deklaruje możliwość bardzo szerokiego zastosowania CPU. Ma on trafić do podmiotów rządowych, sektora edukacji, produkcji energii, przemysłu, finansów, opieki zdrowotnej, a nawet do graczy. Biorąc pod uwagę podobieństwa obu procesorów, prawdopodobnie będzie cechował się także identyczną wydajnością, co propozycja Intela. PowerLeader nie chwali się jednak partnerstwem z amerykańską firmą. Przyczyn braku oznaczeń może być kilka, ale wydaje się, że istotną rolę mogą odgrywać chińskie dotacje dla firm, które opracowują sprzęt własnej produkcji. Możliwe też, że jakiś wpływ na taki ruch miały także amerykańskie sankcje.

