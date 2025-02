PlayStation 5 Pro i Alan Wake 2 - opublikowano porównanie, które prezentuje, jak konsola radzi sobie z grą na tle innych platform

Choć konsola PlayStation 5 Pro wywołuje kontrowersje za sprawą swojej ceny, to zaoferuje zauważalne ulepszenia graficzne. Można przypuszczać, że dopiero tytuły, które aktualnie są w produkcji wykorzystają pełnię jej możliwości. Zmiany pojawią się jednak także w już obecnych na rynku grach. Jedną z nich jest Alan Wake 2. Na jednym z kanałów w serwisie YouTube opublikowano porównanie prezentujące, jak gra wygląda i działa na tle innych platform.

Na porównaniu graficznym z gry Alan Wake 2, które opublikowane zostało w serwisie YouTube, można zaobserwować, jakie ulepszenia graficzne zaoferuje konsola PlayStation 5 Pro. Duży postęp widać zwłaszcza w kwestii odbić.

Konsola PlayStation 5 Pro nie przyniesie oczywiście zmian rewolucyjnych. Na bardziej znaczące ulepszenia graficzne będziemy musieli poczekać do premiery kolejnej generacji, która wciąż wydaje się bardzo odległa. Nowy wariant urządzenia Sony powinien jednak zaoferować pewien postęp. Porównanie, o którym mowa, zostało opublikowane na kanale ElAnalistaDeBits. Grę Alan Wake 2 uruchomiono na PC-cie, konsolach Xbox Series X, PlayStation 5 i oczywiście PlayStation 5 Pro. Nie we wszystkich elementach nowy sprzęt Sony zaoferował zauważalne zmiany, jednak w części przypadków jakość zbliżyła się do tej znanej z komputerów osobistych.

Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że do uzyskania najwyższej jakości na PS5 Pro niezbędne będzie ciągle włączenie trybu Quality, który zapewnia jedynie 30 FPS-ów. Funkcja PSSR umożliwia jednak upscalowanie obrazu nawet do rozdzielczości 4K. Ulepszony Ray Tracing w PS5 Pro sprawia z kolei, że odbicia na powierzchniach mokrych i szklanych są w wielu przypadkach tak dobre, jak w PC-towej wersji Alana Wake’a 2. Da się, co prawda, zauważyć nieco więcej szumów będących wynikiem wykorzystania techniki śledzenia promieni, a w niektórych przypadkach odbicia są mniej ostre, jednak i tak jest to znaczący krok naprzód.

Sporo lepiej niż na bazowym PS5 wygląda także okluzja otoczenia. Nie ma z kolei znaczącej różnicy w przypadku jakości cieni. Te potrafią wyglądać na PS5 Pro nieco inaczej, jednak nieuprawnione jest stwierdzenie, że są lepsze. Pod tym względem wersja PC-towa prezentuje się dużo lepiej. Nie należy też nastawiać się na poprawę jakości tekstur. Warto odnotować, że wszystkie wspomniane ulepszenia graficzne nie mają negatywnego wpływu na uzyskiwaną liczbę FPS-ów w trybie Quality. W trybie Performance można jednak zauważyć spadki poniżej 60 klatek, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie jest tego powodem.

Źródło: ElAnalistaDeBits (YouTube), WCCFTech