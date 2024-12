OnePlus już niebawem może zaprezentować swoje narzędzia oparte na AI. Część z nich ma szansę być naprawdę dobra

Ponownie powracamy do tematu "generatywnej sztucznej inteligencji". Coraz więcej firm jest zaangażowanych w tę rozwijającą się dziedzinę technologii. Tym razem swoich sił chce spróbować OnePlus, który w niedalekiej przyszłości może nam zaoferować kilka ciekawych rozwiązań. Wszystko zaczęło się od ankiety, którą marka udostępniła dla innych. Znalazły się w niej potencjalne narzędzia mogące z czasem pojawić się w rzeczywistości. Wśród nich znalazło się np. tworzenie krótkich filmików z opisów tekstowych lub sprawdzanie, czy dana zawartość została wygenerowana przez "sztuczną inteligencję".

Dzięki udostępnionej przez firmę OnePlus ankiecie dowiedzieliśmy się, że marka ma zamiar wejść do branży związanej z AI i rozwijać własne narzędzia. Wiele z nich wydaje się całkiem ciekawych.

W omawianej ankiecie OnePlus stara się zorientować, które pomysły według użytkowników są najlepsze. Zapewne zostaną wybrane tylko te, które będę cieszyć się największą popularnością, a przede wszystkim oceną, ponieważ każde rozwiązanie oceniamy w skali od 1 do 10. Pierwszym narzędziem, a w zasadzie oprogramowaniem, ma być aplikacja, która umożliwi użytkownikom tworzenie krótkich filmików z opisów tekstowych, zdjęć lub materiałów wideo dostarczonych przez użytkownika. Nietrudno się domyślić, że taka opcja może cieszyć sporą popularnością. Następną z propozycji jest rozszerzenie do przeglądarki, które ma oceniać, czy przeglądane treści są faktami, czy tylko pomówieniami. Dodatkowo postara się sprawdzić obrazy pod kątem ich możliwego wygenerowania przez AI.

Kolejną pozycją na "liście" została aplikacja edukacyjna mająca na celu udostępnianie różnych kursów, które będą dostosowane do faktycznych możliwości każdego użytkownika. OnePlus chce również pomóc osobom szukającym pracy, poprzez rozszerzenie do przeglądarki, które dzięki przesłanym dokumentom stworzy nasz profil (z możliwością aktualizacji) i będzie automatycznie wypełniać formularze dotyczące pracy. Zaoferuje również przygotowanie do rozmów o pracę. Natomiast rozszerzenie do Google Chrome (Learn More) pomoże wyszukać informacje dotyczące oznaczonych słów i na ich podstawie stworzy podsumowania. Ostatnią z ocenianych pozycji jest funkcja, która pozwoli wygenerować opisy tekstowe do zdjęć udostępnianych w social mediach - możemy im dodatkowo nadać odpowiedni ton. Nie wiemy, na jakim modelu LLM będą się opierać określone narzędzia, więc musimy poczekać na rozwój wydarzeń.

Źródło: OnePlus