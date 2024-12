NVIDIA może osiągać oszałamiający zysk na każdym egzemplarzu układu graficznego H100. Sztuczna inteligencja się opłaca

Sektor sprzętu przeznaczonego do treningu i obsługi sztucznej inteligencji stanowi obecnie dużą część przychodów NVIDII. Jednymi z najbardziej popularnych układów do tego typu zadań są akceleratory H100. Koszt pojedynczego egzemplarza waha się w Stanach Zjednoczonych w granicach 25-30 tys. dolarów (wersja PCIe). Wiele osób zadawało sobie pytanie, jak dużą marżę nakłada firma na swoje urządzenia. Według najnowszych doniesień, jest ona olbrzymia.

NVIDIA może osiągać nawet 1000% zysku ze sprzedaży swoich akceleratorów H100, choć należy pamiętać, że ostateczne koszty produkcji układu to także wieloletnie inwestycje w badania i rozwój.

Oczywiście sama NVIDIA raczej nie pochwali się oficjalnymi informacjami na temat kosztów produkcji pojedynczego układu H100. Musimy zatem opierać się na informacjach osób trzecich. Jak podaje Tae Kim z amerykańskiego tygodnika finansowego Barron’s, zysk NVIDII ze sprzedaży akceleratorów H100 może sięgać oszałamiającej wartości 1000%. Według podanych informacji, koszt produkcji pojedynczego układu to zaledwie około 3 320 dolarów. Brak jest niestety bliższych danych, czy jest to kwota surowego kosztu produkcji, czy też całego kosztu, jaki musi ponieść NVIDIA od początkowej fazy procesu do transportu układów w miejsce docelowe. Bardziej prawdopodobna wydaje się ta pierwsza możliwość.

Oczywiście rozpatrując koszty produkcji należy brać też pod uwagę wszelkie wydatki związane z przygotowaniem układów (choćby praca inżynierów) i zapewnieniem ciągłego wsparcia. Zatem rzeczywiste koszty są z pewnością wyższe niż wspomniane 3 320 dolarów. Nie zmienia to jednak faktu, że NVIDIA zarabia na rozwiązaniach dedykowanych sztucznej inteligencji pokaźne pieniądze. Układy H100 cieszą się niezwykłą popularnością. Chętni muszą ustawiać się w kolejki, więc istniał potencjał, by ich cena rynkowa została ustalona na jeszcze wyższym poziomie. Warto jednak pamiętać, że obecny zysk to efekt wieloletnich i drogich inwestycji NVIDII. Firma po prostu zbiera teraz plony swoich wcześniejszych działań.

Raymond James estimates it costs Nvidia $3,320 to make a H100, which is then sold to customers for $25,000 to $30,000. — tae kim (@firstadopter) August 16, 2023

Źródło: Tom's Hardware, @firstadopter (X)