NVIDIA GeForce RTX 4090 - cena karty graficznej poszybowała w Chinach w górę po rozszerzeniu amerykańskich sankcji

Pisaliśmy ostatnio o rozszerzeniu przez Stany Zjednoczone restrykcji nałożonych na Chiny. Będą one bazowały teraz na mocy obliczeniowej, co spowoduje zakaz eksportu do Chin między innymi układów graficznych wykorzystujących chipy AD102. Korzystają z nich karty NVIDIA GeForce RTX 4090. Na rynku chińskim można już zauważyć wyraźne skutki omawianej decyzji. Ceny za topowy GPU NVIDII poszybowały mocno w górę.

Cena GeForce RTX 4090 na rynku chińskim wzrosła nawet trzykrotnie po rozszerzeniu amerykańskich sankcji. Wiele wskazuje na to, że to ostatnie tygodnie dostępności układu w tym kraju.

Chińscy gracze z zamożniejszej części społeczeństwa z pewnością nie są zadowoleni z rozwoju sytuacji. Nowe regulacje mają wejść w życie 16 listopada, ale rynek zareagował niemal natychmiast. Część sprzedawców elektroniki z Państwa Środka całkowicie usunęło z oferty karty GeForce RTX 4090. W niektórych sklepach strony produktu są ciągle dostępne, ale brak jest możliwości zakupu GPU. Nie oznacza to, że topowego układu NVIDII nigdzie nie można już kupić. Jest to możliwe, ale trzeba przygotować się na pokaźny wydatek.

Oficjalna cena GeForce RTX 4090 na rynku chińskim wynosi 13 tys. RMB. Obecnie za GPU trzeba zapłacić przynajmniej 26 tys. RMB (w przeliczeniu blisko 15 tys. zł). Na tym jednak nie koniec, bo są oferty opiewające nawet na blisko 40 tys. RMB. Prawdopodobnie nie osiągnięto jeszcze szczytu cenowego. Zanim wyprzedane zostaną wszystkie zapasy nowych kart, trzeba będzie za nie zapłacić jeszcze więcej. Chińskim graczom pozostaje zatem kupno niżej pozycjonowanych układów, ale wzmożone zainteresowanie doprowadzi do wzrostu cen także w tym przypadku. Prawdziwe kłopoty mogą jednak zacząć się dopiero po premierze kolejnej generacji, która będzie prawdopodobnie znacznie wydajniejsza od obecnej.

