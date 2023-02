Nothing, Forever - generowana przez SI parodia sitcomu pt. Kroniki Seinfelda została zbanowana. SI generowało niechciane treści

"Nothing, Forever" to stworzona w końcówce zeszłego roku parodia bardzo popularnego (swego czasu) amerykańskiego sitcomu "Kroniki Seinfelda". Całość tworzona była przy użyciu algorytmów Sztucznej Inteligencji oraz narzędzi takich jak DALL-E czy Stable Diffusion. Niekończąca się transmisja odbywała się na Twitchu. Co takiego się wydarzyło, że z pozoru niewinny twór SI został zbanowany?

Parodia sitcomu "Kroniki Seinfelda" została właśnie zbanowana na Twitchu. Jakie zasady zostały naruszone przez "Nothing, Forever"?

Być może niektórzy z nas będą kojarzyć sitcom "Kroniki Seinfelda" z '89 roku. Cieszył się on swego czasu sporą popularnością. Mogliśmy w nim zobaczyć tytułowego komika Jerry'ego Seinfelda, który w swoich występach w roli stand-upera komentował wydarzenia ze swojego życia. W połowie grudnia zeszłego roku na Twitchu uruchomiona została transmisja, w której mogliśmy ujrzeć dzieło Skylera Hartle'a oraz Briana Haberberger'a. Jest to generowana przez Sztuczną Inteligencję parodia wspomnianego sitcomu o nazwie "Nothing, Forever" w stylu "pixel art". Jak sama nazwa wskazuje, generowane treści miały trwać bez końca. Na Twitchu mogliśmy od rana do wieczora oglądać perypetie głównego bohatera. Oczywiście jak możemy się domyślić, teksty generowane przez SI nie zawsze bawiły tak samo jak oryginalne "Kroniki". Jednak jak to z SI bywa - coś musiało w końcu pójść nie tak.

"Cześć wszystkim. Mamy najnowsze wieści: otrzymaliśmy 14-dniowe zawieszenie kanału, w związku z tym co Larry Feinberg (główny bohater) powiedział dzisiaj w trakcie występu. Odwołaliśmy się od tego i damy wam znać jak tylko będziemy wiedzieć cokolwiek więcej. Mimo tego, co wyszło, wrócimy i spędzimy więcej czasu, żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy" - wypowiedział się jeden z twórców na grupie na Discordzie. Jak się okazuje w trakcie trwania występu, przez SI zostały wygenerowane treści transfobiczne. Twitch zareagował bezzwłocznie. Od razu zawiesił kanał streamujący parodię na 2 tygodnie. Jako że całość napędzana jest modelem GPT-3 oraz treściami pochodzącymi z internetu - było do przewidzenia, że taka sytuacja w końcu będzie miała miejsce. Jednak dzięki temu, co dowiedzieliśmy się od jednego z twórców, wiemy, że wkrótce znowu będzie można zobaczyć transmisję bez takich "wpadek".

Źródło: Vice