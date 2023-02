Metaphysic - od deepfake'ów Toma Cruise'a do tworzenia filmów w Hollywood

Metaphysic - wiodąca firma zajmująca się rozwijaniem oprogramowania w oparciu o sztuczną inteligencję, właśnie nawiązała współpracę z agencją talentów w Hollywood. Do tej pory firma miała na koncie już wiele pomniejszych projektów jak choćby techniki deepfake używane na platformie TikTok. Jednak wiemy, że chce wyjść poza te ramy i brać udział przy tworzeniu ambitniejszych filmów.

Obecnie technika deepfake nie jest dla nas obcym zjawiskiem. Do tej pory zdążyło się jednak pojawić wiele firm, które podniosły poprzeczkę zastosowania tej technologii w życiu. Jedną z nich okazała się Metaphysic. Jeśli zdarzyło nam się obejrzeć realistycznie wyglądającego Toma Cruise'a, który uderzył piłeczkę do golfa i odnosił się bezpośrednio do oglądających TikToka, to właśnie mieliśmy okazję zobaczyć ich dzieło. Kanał na TikToku "deeptomcruise" ma już 5 mln obserwujących. Trudno się temu dziwić. Efekty, jakie udało się uzyskać, są naprawdę kapitalne, praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego aktora. Oczywiście, żeby całość wyglądała tak dobrze w rolę Cruise'a wcielił się podobny aktor Miles Fisher.

Sama firma Metaphysic jest liderem, jeśli chodzi o "magię" związaną z oprogramowanie opartym na AI. Przykładów zastosowania technik tej firmy nie trzeba daleko szukać. Nie tak dawno w amerykańskim "Mam Talent" zaprezentowali swoje możliwości. Mogliśmy na żywo ujrzeć, jak twarz występującego zmienia się w jednego z jurorów zasiadających przed sceną - Simona Cowell'a. A nie tak tak dawno na tej samej scenie, dzięki technikom Metaphysic na żywo wystąpił odmłodzony Elvis Presley. Firma specjalizuje się również w technice odmładzania i postarzania. Co więcej, ogłosili właśnie, że wchodzą na rynek filmowy. Możemy więc spodziewać się, że na ekranach kin czy TV zobaczymy więcej odmłodzonych (bądź w drugą stronę) osób.

Rzecz jasna mieliśmy już do czynienia z technikami zmiany wieku aktorów, jak w wypadku gwiazdy Matriksa Keanu Reevesa czy Roberta De Niro. Jednak Metaphysic ma swoją zastrzeżoną technologię nazwaną Metaphysic Live. Wykorzystuje ona całkowicie innowacyjne techniki, dzięki czemu nie trzeba wkładać już tyle wysiłku żeby osiągnąć ten sam efekt. Sama firma wypowiada się, że "technologia odwzorowuje fotorealistyczne treści w rzeczywistych scenach z prędkością do 30 klatek na sekundę" oraz że "jest dramatycznym postępem, który będzie kluczowy do tworzenia immersyjnych wrażeń AR/VR, gier i rozrywki w przyszłości". Metaphysic nawiązało właśnie współpracę z agencją talentów Creative Artists Agency, do której należą takie gwiazdy jak Thor (to znaczy Chris Hemsworth) czy Madonna. Pierwsze efekty będziemy mogli zobaczyć w filmie "Here", gdzie ujrzymy odmłodzonego Toma Hanksa.

Źródło: Tech Radar