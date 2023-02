Naukowcy stworzyli mapę rozkładu materii we Wszechświecie. Dotychczasowe modele kosmologiczne będą wymagać korekty

Od wielu lat dostępne są modele Wszechświata pokazujące z relatywnie dużą dokładnością rozmieszczenie jego poszczególnych części. Okazuje się jednak, że te odwzorowania, powstałe na bazie skomplikowanych obliczeń matematycznych, nie w pełni pokrywają się ze stanem faktycznym. Chociaż, jak wynika z najnowszych badań rozkładu materii, znaczna większość wyników pasuje do obecnej teorii o Wszechświecie, to pojawiają się pewne różnice, które wymagają dalszej analizy.

Mapa materii Wszechświata pokrywa się w dużej mierze z obecnymi modelami. Różni się natomiast rozmieszczenie materii - jej skupiska są mniejsze niż przewidywano.

Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu na początku istniał punkt o nieskończonej masie i niewyobrażalnej energii. Zaczął on się gwałtownie rozszerzać, wypełniając powstałą przestrzeń materią. Chociaż minęło 13,8 mld lat od tego zdarzenia, to naukowcy byli w stanie, na podstawie między innymi pomiarów śladów promieniowania, stworzyć modele Wszechświata. Jako punkt wyjściowy przyjęto stan początkowy i ekstrapolowano wyniki badań w czasie, stosując przy tym wszystkie obowiązujące prawa fizyki. Okazuje się, że uzyskany model jest dosyć dobrym odwzorowaniem rzeczywistości, co potwierdzają raporty z niedawno zakończonych badań.

Przez ostatnie sześć lat zespół naukowców obserwował Wszechświat w ramach dwóch przeglądów teleskopowych: The Dark Energy Survey w Chile oraz South Pole Telescope na Antarktydzie. Przy użyciu zjawiska soczewkowania grawitacyjnego (zakrzywianie światła wskutek oddziaływania pola grawitacyjnego ciał niebieskich) zarejestrowano dwa zestawy danych. Następnie połączono je i na tej podstawie stworzono mapę rozmieszczenia materii w przestrzeni kosmicznej. Wyniki porównano z istniejącymi modelami i stwierdzono, że w znacznej większości się one pokrywają. Zauważono jednak różnice w koncentracji materii. W rzeczywistości tworzy ona bowiem mniejsze skupiska, niż zakładała to teoria. Wygląda więc na to, że model Wszechświata będzie trzeba trochę skorygować. Ponadto prowadzone będą dalsze badania celem wyjaśnienia, dlaczego układ materii jest inny niż przewidywany.

Źródło: National Geographic, NASA