Wuyuan - chiński użytkowy komputer kwantowy istnieje już od roku. Co o nim wiadomo?

Z komputerami kwantowymi mamy do czynienia już od lat 90-tych. Obecnie wiele mocarstw posiada własne jednostki. Chiny przestały być dłużne w tym aspekcie - z ich oficjalnej gazety mogliśmy się dowiedzieć, że użytkowy komputer kwantowy znajduje się u nich już od roku. Nadal jednak nie wiadomo kto go używa, ani w jakim celu. Pozostaje też wiele niewiadomych odnośnie samego sprzętu. Co wiemy na ten moment?

Dzięki chińskiej gazecie "Science and Technology Daily" wiem, że Chiny mają swój komputer kwantowy Wuyuan stworzony przez firmę Origin Quantum.

Postaram się na początku pokrótce wyjaśnić, dlaczego komputery kwantowe są swoistą rewolucją. Obecne komputery wykorzystują najmniejszą jednostkę informacji, czyli bit. Jednak ma to swoje ograniczenia. Jak wiemy, bit może przyjmować wartość 0 lub 1. Ciągi takich znaków nazywamy systemem binarnym. Komputery wykorzystują te stany logiczne, w których zapisane są informacje i przetwarzają je. Odpowiadają za to tranzystory. Ogromną wadą takiego rozwiązania jest to, że obecnie stosuje się miliardy takich tranzystorów i cały czas stara się je zmniejszyć. Wszystko dlatego, że zero i jeden odpowiadają za niejako włączenie i wyłączenie tranzystora. Nie ma stanu "pomiędzy". Miniaturyzacja osiąga już swoje granice. Dochodzimy bowiem do wartości 1 nanometra. Postęp w tym kierunku jest więc coraz bardziej ograniczany.

I właśnie tutaj dochodzimy do komputerów kwantowych. Najmniejszą jednostką informacji kwantowej jest kubit. W przeciwieństwie do bita może on osiągać stany takie jak 0 i 1 (i to jednocześnie) oraz nieskończoną liczbę stanów pośrednich. Sami więc możemy zauważyć zależność i możliwości rozwoju. Oczywiście wszystko jest opisane w naprawdę bardzo dużym uproszczeniu, tak aby mieć jakiekolwiek pojęcie, o czym mowa i punkt odniesienia. Za produkcje chińskiego komputera odpowiada firma Origin Quantum. Według raportu oficjalnej gazety Ministerstwa Nauki i Technologii komputer kwantowy Wuyuan używany jest już od roku. To dość interesujące, bo do tej pory wiedzieliśmy tylko o Kanadzie i USA, które wchodziły w posiadanie takiego sprzętu. Pozostają pytania kto go używa i w jakich celach. Co wiemy o specyfikacji?

Według "Tech Radar" posiada on "24-kubitowy procesor z nadprzewodzącą technologią chipową oraz własny pakiet oprogramowania. Dodatkowo jest możliwość pracy w chmurze, więc można korzystać z niego zdalnie". Wiadomo też, że Origin Quantum pracuje nad kolejnym komputerem kwantowym o nazwie Wukong. Dochodzą również informacje, że następne komputery Wuyuan są w produkcji. Choć nie wiadomo czy obecnie nie jest używanych więcej takich urządzeń. Bardzo dużo informacji jest po prostu szczątkowych. Jednak Chiny jako jeden z krajów szybko rozwijających się, szczególnie, jeśli chodzi o technologię, na pewno wkroczył już w rewolucję, jaka obejmuje powoli cały świat.

Źródło: Tech Radar, Wikipedia